El TSJIB desestima el recurso de la concesionaria del puerto de Cala en Bosch contra el nuevo concurso público

PALMA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha desestimado el recurso interpuesto por la empresa concesionaria del puerto deportivo de Cala en Bosch en contra del procedimiento de PortsIB para adjudicar una nueva concesión.

Así lo ha subrayado este miércoles el conseller del Mar y Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente en una comparecencia en el Parlament, solicitada por el PSIB, para explicar la situación administrativa del puerto de Cala en Bosc y las previsiones sobre la gestión de los amarres.

Según ha recordado el conseller, la concesión finalizó en mayo de 2025 y se estableció que la entidad concesionaria continuara prestando el servicio portuario con carácter provisional hasta que se adjudicara una nueva concesión.

Durante este tiempo, la empresa presentó diferentes recursos administrativos solicitando ampliar la concesión. PortsIB los analizó y rechazó todos, ha señalado Lafuente, agregando que esto provocó que la concesionaria presentara un recurso contencioso-administrativo.

La empresa reclamaba a los tribunales la suspensión cautelar del nuevo concurso de PortsIB para adjudicar la gestión del puerto, pero el TSJIB ha desestimado el recurso y ha condenado en costas al recurrente, ha dicho el conseller.

"La Administración hace el camino correcto de seguir el procedimiento de concurso público de estas instalaciones", ha sostenido Lafuente, agregando que el pasado enero el Consejo de Administración de PortsIB aprobó las bases y condiciones del nuevo concurso.

En las bases se fijan varias cuestiones, ha detallado, como dar prioridad para las embarcaciones con base en el puerto, establecer tarifas máximas a las embarcaciones, así como la prohibición de cesiones de amarres por periodos superiores a un mes.

GESTIÓN DIRECTA DEL PUERTO

El conseller ha hecho referencia al debate que se ha puesto sobre la mesa sobre la posibilidad de que la administración gestione este puerto de forma directa.

A su entender, en este caso concreto, la gestión indirecta permite garantizar que los usuarios de las embarcaciones de menor eslora tengan "un buen servicio", con tarifas "adecuadas", sin la necesidad de invertir dinero público en una instalación "que tiene un carácter totalmente de marina deportiva".

"Entendemos que, por las características técnicas de esta marina, lo lógico es la gestión indirecta", ha apuntado.