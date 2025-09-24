El TSJIB reconoce a los trabajadores de la CAIB el séptimo día de libre disposición

Archivo - Escudo en la entrada de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha estimado la demanda de la Federación de USO en la CAIB y ha reconocido el derecho del personal laboral de la administración autonómica a disfrutar de siete días de permiso por asuntos propios.

Según ha informado el sindicato en un comunicado, el fallo judicial recupera un derecho que ya figuraba en el IV Convenio colectivo y que quedó suspendido con los recortes de 2012, cuando se redujo a tres días. Posteriormente, el V Convenio de 2013 mantuvo esa limitación, aunque recogió que las mejoras se restituirían de forma automática una vez desaparecidas las restricciones legales.

Así, la sentencia confirma que, tras la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 10/2015, esas limitaciones dejaron de aplicarse al personal laboral, lo que obliga a la administración a aplicar de manera inmediata este séptimo día.

"Este resultado es fruto de la perseverancia en la defensa de los derechos de la plantilla. Con esta sentencia, recuperamos lo que era nuestro: el séptimo día de libre disposición para el personal laboral de la CAIB", ha declarado el secretario de organización.

Así, exigen a la administración autonómica que "cumpla sin dilaciones y respete ya" este derecho, independientemente de que prepare un recurso de casación.