El tubista Perry Hoogendijck ofrecerá en el Conservatorio Superior clases magistrales en el programa Excellentia.

El Conservatorio Superior de Música de Baleares, centro adscrito a la Conselleria de Educación y Universidades, acogerá entre este viernes y este sábado, una nueva sesión del programa Excellentia, con la participación del prestigioso tubista Perry Hoogendijck, una de las figuras internacionales más destacadas de su instrumento.

Las actividades, abiertas al público, se desarrollarán en el Aula Polivalente 1 del centro, según ha informado la Conselleria en nota de prensa.

Perry Hoogendijck ocupa, desde 2004, el cargo de tuba solista de la Orquesta Concertgebouw de Ámsterdam, una de las orquestas más reconocidas del mundo. Paralelamente, es profesor de tuba en el Conservatorio de Ámsterdam, donde forma a nuevas generaciones de músicos con una gran proyección internacional.

Formado con Hans Nickel y a través de clases magistrales de Arnold Jacobs en Chicago, Hoogendijck combina la experiencia pedagógica con una extensa trayectoria orquestal, que incluye su etapa como tubista de la Orquesta Filarmónica del Norte de Holanda entre 1996 y 2004.

Apasionado por la creación de nuevo repertorio para tuba solista, ha contribuido al desarrollo artístico de su instrumento a nivel mundial. Su discografía incluye, entre otros, el CD Quicksilver (2013), y utiliza habitualmente tubas Adams para conseguir un sonido de gran calidad y proyección.

Con esta iniciativa, el programa Excellentia refuerza su apuesta por la formación especializada y la proyección internacional del alumnado del conservatorio. Las clases magistrales son gratuitas y abiertas a todos, y ofrecen una oportunidad única de conocer de cerca a uno de los tubistas más destacados del panorama internacional.