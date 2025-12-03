Turistas internacionales en Baleares: 15,2 millones de visitantes hasta octubre con más de 20.400 millones de gasto

Archivo - Turistas paseando por Palma. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha recibido hasta octubre 15,2 millones de turistas internacionales, con un incremento del 2,51%, que dejaron en la región más de 20.400 millones de euros, con un aumento del 5,1%, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística.

Sólo en octubre, el archipiélago recibió más de 1,5 millones de turistas internacionales, lo que supone una reducción del -1,72% respecto al mismo mes del año anterior, con un gasto de algo más de 2.000 millones de euros, un 1,6% menos.

A pesar de la caída, se trata del segundo mejor dato de llegadas de turistas internacionales y el segundo mejor en cuanto a gasto en un mes de octubre en la región de la serie histórica..

De media, cada turista que visitó la comunidad gastó al día 195 euros en octubre, un 3,64% más que el mismo mes del año anterior, y permaneció 6,83 día en Baleares. En total, el gasto medio por persona se situó en 1.330 euros, un 0,18% más que en octubre del año anterior.

Por comunidades, la región más visitada fue Cataluña con el 21,41% del total de turistas internacionales que viajaron al país, seguida de Baleares (17%) y Andalucía (15,39%).