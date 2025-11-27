UGT celebra la equiparación del complemento de insularidad con Canarias: "Lo hemos conseguido"

Archivo - Concentración UGT - UGT MADRID - Archivo

PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos de UGT, Miguel Ángel Romero, ha celebrado el acuerdo alcanzado este miércoles para la subida salarial de los funcionarios y que incluye la equiparación del complemento de insularidad con Canarias.

"Lo hemos conseguido", ha afirmado Romero subrayando que se trata de una respuesta a una reivindicación "histórica, peleada y luchada".

El dirigente de UGT ha hecho hincapié en que el acuerdo redundará en la mejora del empleo, en que se podrán cubrir más plazas y, por lo tanto, atender mejor a la ciudadanía.

También, ha añadido, se garantizará la presencialidad en los centros de trabajo para que los ciudadanos "tengan una cara en frente, se humanicen los servicios, mejore la selección de personal y se acorten los procesos selectivos".

"No podemos más que expresar nuestra satisfacción por el acuerdo alcanzado", ha concluido.

El Ministerio de Función Pública y los sindicatos UGT y CSIF --CCOO está aún pendiente de valorarlo-- han cerrado esta noche un acuerdo plurianual para subir los salarios de los más de tres millones de funcionarios un 11% en el periodo 2025-2028, que se distribuirá en un alza del 2,5% para este año; del 1,5% para 2026, con un variable adicional del 0,5% vinculado a la evolución del IPC; del 4,5% para 2027 y del 2% para 2028, según han informado fuentes sindicales.

El texto del acuerdo incluye además la revisión y elevación, a lo largo de 2026, de los complementos de residencia e insularidad y de las indemnizaciones por razón de servicio, eliminando las desigualdades entre empleados públicos; el refuerzo de las plantillas de atención al público; la actualizarán de permisos y mejoras en materia de conciliación; el refuerzo de la protección de la salud laboral, con medidas de apoyo psicológico y frente a agresiones; actualizaciones retributivas del personal laboral del exterior; mejoras en materia de jubilación, y el refuerzo de la calidad sanitaria del Mutualismo Administrativo (Muface, Mugeju e Isfas).