La UIB da la bienvenida a 369 alumnos de intercambio de una veintena de países que se incorporan el primer semestre

La UIB da la bienvenida a 369 alumnos de intercambio de una veintena de países que se incorporan en el primer semestre - UIB

PALMA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha dado la bienvenida este martes a los 369 alumnos de intercambio, extranjeros y de universidades españolas, que se incorporan a la UIB el primer semestre del curso 2026-2027.

El acto, celebrado en el salón de actos del edificio Gaspar Melchor de Jovellanos, ha dado la bienvenida a estos alumnos, procedentes de una veintena de países, según ha informado la UIB en un comunicado.

En el acto han intervenido el vicerrector de Relaciones Internacionales, Solidaridad y Justicia Global, Pau de Vílchez; la jefa del Servicio de Relaciones Internacionales, Patricia Alcover; y miembros del Erasmus Student Network (ESN), asociación de exalumnos de intercambio que ofrece apoyo y actividades a los recién llegados.

Este año, 369 alumnos estudiarán en la UIB a través de diferentes programas de movilidad procedentes de 24 países, especialmente de Alemania (91), Italia (91) y Países Bajos (18), además de 75 que son de universidades españolas.

La mayoría de los alumnos de intercambio cursan estudios de Economía y Administración de Empresas (107), de Turismo (38) y de Educación (35).

Por otro lado, este primer semestre, 259 alumnos de la UIB cursarán una parte de los estudios fuera de Baleares. Concretamente, 183 irán a universidades extranjeras y, 76, a españolas.

Los destinos internacionales principales de los alumnos de intercambio de la UIB son Italia (49), Alemania (21) y Polonia (19), mientras que, en cuanto a los estudios, predominan Dirección y Administración (45), Turismo (21) y Ciencias de la Educación (15).

Los alumnos de intercambio de incorporan a la comunidad universitaria de la UIB o se desplazan a otras universidades en el marco de los diferentes programas de movilidad, como Erasus K121 o Sicue, y también de convenios firmados entre la UIB y universidades de todo el mundo.