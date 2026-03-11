La UIB implementa un proyecto con 160 actuaciones para prevenir el suicidio en la comunidad universitaria

Presentación del proyecto en la UIB - CAIB

PALMA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud destinará 125.000 euros para que la Universitat de les Illes Balears (UIB) implemente un proyecto con 160 actuaciones para prevenir el suicidio.

El proyecto lo han presentado este miércoles la consellera de Salud, Manuela García, junto con el vicerrector de Proyección Social y Cultural de la UIB, Adrià Muntaner, y la profesora titular de Enfermería y Fisioterapia Patricia García Pazo.

El objetivo principal es capacitar a la comunidad universitaria en la detección de señales de alarma, la escucha activa y la actuación ante situaciones de riesgo suicida, así como reforzar la sensibilización sobre la conducta suicida y su impacto en el entorno educativo, han subrayado desde Salud.

La iniciativa se lleva a cabo mediante un encargo de gestión a la Fundación Universidad-Empresa de Baleares (Fueib) para desarrollar el proyecto titulado 'Prevención del Suicidio en Baleares: Alfabetización y Abordaje Inicial desde la Comunidad Universitaria'.

Concretamente, el programa pretende sensibilizar a los estudiantes, personal docente y personal de administración sobre la conducta suicida, así como desarrollar materiales audiovisuales accesibles y adaptados al entorno universitario para reforzar la prevención y alfabetización en salud mental.

Además, busca facilitar la difusión de contenidos preventivos en las facultades, servicios y espacios virtuales de la universidad, y evaluar el impacto de las acciones formativas en los conocimientos y la capacidad de actuación de las personas participantes.

El proyecto contempla 160 actuaciones formativas de dos horas, que incluyen tres tipos de sesiones: alfabetización en prevención de la conducta suicida (60 formaciones); gestión inicial de la persona con riesgo de suicidio (40 formaciones); y sesiones de seguimiento y resolución de casos (60 formaciones).

También se desarrollarán materiales didácticos y protocolos simplificados de derivación, y se pondrán a disposición de la comunidad universitaria recursos actualizados para facilitar su detección precoz y la derivación a servicios especializados.

Según han explicado, el alumnado y el profesorado que completen el programa formativo actuarán como gestores universitarios en identificación y atención al suicidio (Guias) y serán los encargados de detectar situaciones de riesgo y activar los protocolos de actuación.

Esta iniciativa se enmarca en las actuaciones impulsadas por la Dirección General de Salud Mental para reforzar la prevención del suicidio y se alinea con el Plan Estratégico para el Bienestar Emocional y la Salud Mental y con el Plan de Bienestar Psicológico de la UIB.