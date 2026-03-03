La UIB presenta Talaia: el supercomputador que permitirá hacer millones de cálculos simultáneamente

Imagen del supercomputador Talaia, instalado en el Centro de Supercomputación e Inteligencia Artificial de la UIB. - UIB

PALMA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El supercomputador que los próximos meses entrará en funcionamiento en el Centro de Supercomputación e Inteligencia Artificial de Baleares (BSAI) de la Universitat de les Illes Balears (UIB) se denominará Talaia.

De este modo, los estudiantes de 6º de Primaria del CEIP Tramuntana de Palma han ganado el concurso 'Pon nombre al supercomputador' promovido por la UIB para bautizar a este nuevo dispositivo, según han explicado el propio centro universitario y la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación

El nombre Talaia evoca los antiguos puntos de observación desde los que se vigilaba el horizonte en Baleares y trata de ser una metáfora que "encaja a la perfección con la vocación del supercomputador", que es "observar, anticipar y analizar fenómenos que van mucho más allá del que el ojo humano, o un ordenador convencional, podría procesar".

El concurso para poner nombre al supercomputador contó con la participación de 850 alumnos, distribuidos en 34 clases de 16 centros de Mallorca y Menorca: IES Son Rullan, IES Biel Martí, CEIP Tramuntana, IES Arxiduc Lluís Salvador, CC Pío XII, IES Joan Alcover, IES Calvià, CEIP Can Bril, IES Can Balo, CEIP Pintor Torrent, IES Son Cladera, IES Damià Huguet, IES Ramon Llull, CC Santa Magdalena Sofia, CC Sant Pere e IES Maria Àngels Cardona.

El supercomputador Talaia es una infraestructura de cálculo de altas prestaciones con una potencia de procesamiento equivalente a entre 1.300 y 1.700 ordenadores portátiles trabajando simultáneamente.

A diferencia de un ordenador convencional, un supercomputador no es simplemente "más rápido", sino que es capaz de "hacer millones de cálculos en paralelo" y así resolver problemas de una complejidad tal que "sería imposible abordarlos con los medios habituales".

Talaia se ubicará a las instalaciones que la UIB tiene al Complejo Balear de Investigación, en el ParcBit de Palma, y pondrá a Baleares en el mapa de la computación avanzada en España, que cuenta con 16 supercomputadores.

El BSAI es una iniciativa destinada a impulsar la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en varios ámbitos que de manera natural se benefician de la disponibilidad de equipación de computación de altas prestaciones.

El supercomputador Talaia contribuirá a posicionar la UIB y su entorno tecnológico y de innovación como referente en campos que requieren computación avanzada o el desarrollo y el uso de metodologías de inteligencia artificial.

El supercomputador contiene miles de procesadores y tarjetas gráficas que trabajan juntos como un único cerebro gigante, capaz de hacer cálculos muy rápidamente que en un dispositivo doméstico tardarían años.

Gracias a estas infraestructuras, se pueden diseñar nuevos medicamentos, estudiar las ondas gravitacionales y la evolución de las galaxias, prever fenómenos meteorológicos extremos, simular el comportamiento del clima o entrenar sistemas avanzados de inteligencia artificial para la biomedicina o la educación personalizada.

Además de generar nuevo conocimiento, los supercomputadores impulsan una nueva economía de los datos y de la innovación, atraen talento especializado y apoyan tanto en la investigación pública como empresas que desarrollan soluciones de alto impacto social.