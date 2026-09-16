La UIB suspende las actividades al aire libre a partir de las 13.00 horas por la alerta naranja por fuertes lluvias

Archivo - El edificio CampusEsport de la UIB con los paneles fotovoltaicos instalados. - UIB - Archivo

PALMA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de les Illes Baleares (UIB) ha suspendido este miércoles las actividades universitarias al aire libre, salidas de campo y actividades en el medio marino a partir de las 13.00 horas por la alerta naranja por fuertes lluvias.

La UIB ha señalado este miércoles en un comunicado que el acto inaugural del ciclo en el Aula de Natura, previsto para las 16.00 horas de este miércoles, también ha quedado cancelado por la suspensión de las actividades al aire libre.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso naranja --peligro importante-- en el sur de Mallorca por fuertes lluvias que pueden dejar acumulaciones de 30 litros por metro cuadrado en una hora.

Según la Aemet, estas acumulaciones son más probables en Llucmajor y Campos. El aviso se activará a partir de las 13.00 horas y se extenderá hasta las 21.00 horas de este miércoles.