La UIB traslada su pésame por el fallecimiento del catedrático Eugeni Aguiló

PALMA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha trasladado su pésame por el fallecimiento el pasado domingo del catedrático y miembro del Departamento de Economía Aplicada de la UIB Eugeni Aguiló.

Desde la universidad han lamentado la muerte de Aguiló, miembro destacado de la UIB, donde llegó en 1983 procedente de la Universitat de Barcelona.

En un comunicado, la UIB ha recordado que el catedrático fue director del Departamento de Economía Aplicada, decano de la Facultad de Economía y Empresa y vicedecano de la Facultad de DErecho. Fue nombrado profesor emérito por el Consell de Govern de la UIB en 2016.

Autor de numerosas publicaciones de referencia en el ámbito de la economía y el turismo, Aguiló fue uno de los investigadores principales del Llibre Blanc del Turisme a les Illes Balears. Además, en 2016 fue galardonado por su tarea al frente de la publicación científica 'Annals of Tourism Research' en su edición en español.

El rector y la comunidad universitaria de la UIB han manifestado su pésame y han trasladado a la familia, amigos y compañeros de Aguiló su "cariño y apoyo en estos momentos difíciles".

También el Consejo Económico y Social (CES) de Baleares, presidido por Francec Fiol, ha expresado sus condolencias por el fallecimiento del catedrático y profesor emérito de la Facultad de Economía de la UIB.

"En estos difíciles momentos, el CES quiere trasmitir un afectuoso apoyo a la familia, amigos y compañeros de profesión", han señalado en un comunicado este lunes.