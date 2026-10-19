El último Debate de Política General de Baleares de la legislatura llega en plena precampaña del 29N

Archivo - Vista general del Parlament durante el último Debate de Política General de Baleares. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlament acogerá este martes y miércoles el último Debate de Política General de Baleares de la presente legislatura, con los partidos con la vista puesta en la campaña electoral de las elecciones generales del 29 de noviembre, que comenzará en menos de un mes.

La sesión arrancará a las 10.30 horas del martes con un primer turno de intervención de la presidenta del Govern, Marga Prohens, que dispondrá de una hora y media para hacer su exposición. Ya el miércoles, a partir de las 09.00 horas, será el día en el que los grupos parlamentarios podrán confrontar sus posturas.

El pasado viernes el vicepresidente y portavoz del Govern, Antoni Costa, avanzó que Prohens centraría su discurso "exclusivamente en los temas que preocupan a los ciudadanos", entre ellos la crisis de acceso a la vivienda, ya que es una dirigente que "no mete los problemas en el cajón" y el año pasado "ya puso el problema sobre la mesa", por lo que ha pronosticado que "aportará medidas para solucionarlo".

Por su parte, la candidata del PSIB a las elecciones autonómicas de 2027, Rosario Sánchez, ha reprochado este lunes que el Govern inicie el último Debate de Política General de Baleares "sin soluciones" para los problemas que se le presentaban al arrancar este mandato en 2023.

La representante del PSIB ha subrayado que la vivienda es "más cara" que al principio de la legislatura, hay "saturación turística" por un modelo "descontrolado", listas de espera en la sanidad "disparadas" y ha acusado al Govern de impulsar la "privatización" en la escuela pública.

Desde Vox, su portavoz en el Parlament, Manuela Cañadas, ha pedido a Prohens "valentía" para que la vivienda y la "inmigración irregular" centren el Debate de Política General, al considerar que "son los dos temas clave que más preocupan" a los ciudadanos de Baleares.

Cañadas ha reclamado la eliminación de todos los impuestos que afectan a la compra de una primera vivienda. "Ya no valen parches, ni rebajas tímidas", ha indicado.

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha expresado que tiene "pocas esperanzas" en el debate al augurar que estará "teñido de electoralismo" y se hablará más del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El ecosoberanista ha pronosticado que Prohens llevará este martes un paquete de medidas en materia de vivienda. "Si hace dos años descubrió que Baleares estaba saturada y el año pasado descubrió el reto demográfico, suponemos que este año descubrirá que tenemos un problema de vivienda", ha ironizado.

En este sentido, ha criticado las "no políticas" del Govern respecto a la vivienda y ha advertido de que "apostará por incentivar la especulación, la construcción y el mercado inmobiliario, sin tener en cuenta que está desbocado y que no sirve a la sociedad balear".

El pasado miércoles, el diputado de Més per Menorca Josep Castells también puso el foco del debate en la dificultad para acceder a una vivienda y ha considerado que la presidenta ya no se podrá agarrar a "la excusa de los ocho años de los gobiernos anteriores de izquierdas".

"El gravísimo problema de la vivienda no se ha resuelto ni se vaticina una solución a corto plazo porque la receta del PP no ha funcionado", ha criticado.

En representación de Unidas Podemos ha hablado su diputado, José María García, quien ha imaginado que Prohens "vendrá a contar que todo está fenomenal" pese a las constantes movilizaciones. "Tenemos un problema grave en Baleares, como el de la vivienda, y parece que ya nos hemos olvidado de las manifestaciones contra el modelo turístico que asfixian a las islas", ha señalado.

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha apuntado que Prohens encara el debate con "los deberes hechos" y un "alto" grado de cumplimiento de su programa electoral.

En ese sentido, ha aseverado que el Govern ha actuado sobre los "principales retos" de las islas y, como coordinador general del PP en Baleares, ha considerado que el Ejecutivo ha defendido los "valores y principios" del partido al no traspasar determinadas "líneas rojas".

Como ejemplo ha puesto las medidas impulsadas de apoyo a autónomos y familias o la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, algo que demostraría que es un proyecto que tiene un "futuro por delante".