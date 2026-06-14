El último pleno ordinario del Parlament abordará el conflicto en las 'escoletes' y el rechazo al sistema de financiación

Archivo - Vista general de un pleno del Parlament balear - PARLAMENT - Archivo

Los diputados decidirán si se amplía el periodo de sesiones para avanzar en la limitación de la entrada de vehículos en Mallorca

Se debatirá una iniciativa de Vox para crear una deducción para los gastos en centros deportivos y clubes

PALMA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La actividad ordinaria del Parlament llega este martes a su fin con un último pleno en el que Més per Menorca reclamará mejoras para el sector de las 'escoletes' y el PP instará a la Cámara a rechazar la propuesta de reforma del sistema de financiación.

La sesión plenaria arrancará a las 09.00 horas con la última sesión de control al Govern y finalizará con la votación para decidir si se amplía el periodo de sesiones para tramitar la ley que regula la entrada de vehículos en Mallorca.

En este pleno, los parlamentarios deberán posicionarse sobre una moción de Més per Menorca con el objetivo, según su diputada, Joana Gomila, de "dar voz" al sector de las trabajadoras de las 'escoletes'.

En ella los menorquinistas reclamarán la reducción de ratios en las aulas, una menor carga burocrática y condiciones laborales "dignas", así como que la Conselleria de Educación y Universidades asuma la gestión directa de las 'escoletes' públicas e internalice a todo el personal.

Por otro lado, los 'populares' defenderán una proposición no de ley (PNL) para rechazar el la propuesta de reforma del sistema de financiación por parte del Gobierno y reclamar que atienda las reivindicaciones de Baleares.

La portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, señaló que el texto pide al Ejecutivo central que reformule su propuesta bajo los principios de "igualdad, multilateralidad y respeto a la autonomía tributaria".

La iniciativa también exige que se retome el diálogo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, con una negociación "abierta y consensuada" con todas las comunidades autónomas.

El pleno también debatirá una PNL de Vox que propone crear una deducción autonómica en el IRPF para los gastos que los baleares hagan en cuotas de gimnasios, centros deportivos, clubes, federaciones, actividades dirigidas y entrenamiento personal.

Según la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, hacer deporte "no es un lujo, es salud y es prevención", por lo que en las Islas, donde el coste de la vida "asfixia a las familias", reducir impuestos a quienes cuiden de su salud sería "de sentido común".

La propuesta contempla una protección especial para las familias con hijos, los mayores de 65 años y las personas con discapacidad, colectivos que, en palabras de Cañadas, "son quienes más lo necesitan y quienes menos pueden permitirse que el fisco les penalice por querer estar sanos".

SESIÓN DE CONTROL

Los grupos parlamentarios tendrán este martes la última oportunidad para formular preguntas a los consellers y a la presidenta del Govern, Marga Prohens.

Lo harán con cuestiones que se vienen repitiendo a lo largo de la legislatura, como el acceso a la vivienda, la sanidad, la movilidad en las carreteras y las políticas en materia turística.

Igualmente, el PSIB volverá a poner sobre la mesa el conflicto en las 'escoletes', un día antes de que las trabajadoras de este sector vayan a la huelga para reclamar un convenio autonómico. Así, preguntará al conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, por esta negociación.

También habrá preguntas sobre la ley agraria --que el Govern tiene previsto aprobar en los próximos meses--, políticas de innovación y la negociación de los próximos presupuestos autonómicos.

Precisamente, sobre este último tema se pronunció el pasado viernes el portavoz del Govern, Antoni Costa, quien señaló que el Ejecutivo comienza a trabajar en las cuentas de 2027, pero cerró la puerta a pactos con Vox que incluyan otras medidas.

La presidenta del Govern deberá responder a cuestiones relacionadas con el turismo (Més per Menorca), la triple insularidad de Formentera (Llorenç Córdoba), si Baleares "está preparada para el verano" (MÉS per Mallorca) y el conflicto en las 'escoletes' (PSIB).

LIMITACIÓN DE LA ENTRADA DE VEHÍCULOS

En el último punto del pleno los diputados decidirán si se amplía el presente periodo de sesiones para avanzar en la limitación de la entrada de vehículos.

La Junta de Portavoces acordó incluir este punto en el orden del día el próximo martes con el voto a favor de todos los partidos a excepción de Vox.

Los partidos de la izquierda se mostraron favorables a extender el periodo de sesiones parlamentarias, el PP no desveló el sentido de su voto, mientras que Vox se opuso.

La portavoz adjunta del PP remarcó que la habilitación del resto del mes de junio y julio como parte del mismo periodo de sesiones se podría haber hecho en la Diputación Permanente, aunque su partido no se opuso a que se debata en el pleno.

Aún así, cargó contra el PSIB por "tener mucha urgencia" en que esta legislación se apruebe, pese a que no se podrá poner en marcha este verano.