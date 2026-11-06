Unanimidad en Llucmajor para climatizar los centros educativos públicos del municipio

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PALMA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Llucmajor ha aprobado una moción para climatizar los centros educativos del municipio y aplicar medidas ante el aumento de las temperaturas extremas, tanto el calor en verano como el frío en invierno.

La medida, propuesta por el grupo municipal del PSOE y aprobada por unanimidad en el Consistorio, reclama evaluar las condiciones térmicas, la ventilación, el aislamiento, el arbolado, las zonas de sombra y los puntos de agua existentes de todos los centros públicos de Llucmajor.

La formación socialista ha explicado este viernes en un comunicado que la iniciativa también propone la redacción de un plan municipal de adaptación climática y renaturalización de los patios escolares, así como la consigna de una partida específica en los presupuestos municipales de 2027 para ejecutar las actuaciones que sean competencia del Ayuntamiento.

El portavoz del PSOE en Llucmajor, Jaume J. Oliver, ha constatado que muchos centros educativos fueron concebidos para unas condiciones climáticas "que ya no existen" y que las elevadas temperaturas registradas los últimos años "afectan directamente al bienestar del alumnado, la calidad del aprendizaje y las condiciones de trabajo del personal educativo".

Asimismo, ha insistido en que "la deficiente climatización de los centros obliga a los alumnos y profesores a sobreabrigarse para mantener la temperatura corporal durante el invierno, ya que los radiadores no dan abasto".

El PSOE también ha instado al Govern a poner en marcha un plan extraordinario de inversiones para mejorar la climatización, la ventilación y el aislamiento térmico de los centros educativos públicos.

La iniciativa también reclama que antes del verano de 2027 se hayan ejecutado actuaciones urgentes en los centros con mayores necesidades, especialmente en materia de sombra, hidratación y ventilación, así como del estado de la calefacción.

Oliver ha defendido que "el calor extremo ya no es una situación excepcional, sino una realidad que afecta cada año a los centros educativos y que exige respuestas inmediatas de las administraciones".