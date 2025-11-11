Unanimidad en el Parlament para pedir prevención de incendios pero rechazo a prohibir la construcción en áreas de riesgo

PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado por unanimidad instar al Govern a impulsar medidas para prevenir los incendios forestales, aunque ha rechazado prohibir la construcción de viviendas en las áreas de prevención de riesgo.

El primero se trata de uno los puntos de una moción socialista sobre riesgos frente a fenómenos meteorológicos debatida este martes en el pleno, y el único punto que ha salido adelante por unanimidad. Además, ha introducido una enmienda de Vox que ha sido aceptada por el PSIB.

Concretamente, se insta al Govern a multiplicar las acciones públicas de limpieza de la carga de combustible en los bosques mediante programas de desbroce, creación y mantenimiento de cortafuegos, y retirada de biomasa forestal, a incrementar ayudas públicas destinadas a particulares de fincas forestales para llevar a cabo estas tareas de limpieza y prevención, así como a simplificar procedimientos administrativos y reducir las restricciones que dificultan que los propietarios de terrenos forestales puedan realizar labores de limpieza.

Igualmente, piden fomentar el pastoreo extensivo y la ganadería tradicional como herramienta natural de prevención de incendios, recuperar los métodos tradicionales de gestión forestal, establecer un plan de coordinación entre administraciones locales, ganaderos y propietarios forestales para garantizar una gestión activa y continua del monte durante todo el año.

La diputada del PSIB Teresa Suárez, que ha defendido la iniciativa, ha destacado la importancia de constatar que el cambio climático plantea nuevos desafíos, advirtiendo del "peligro" del negacionismo de algunos partidos. A su parecer, si no se acepta esta realidad "difícilmente se puede proteger a la ciudadanía".

También ha hecho referencia al anteproyecto de la ley agraria, que, ha alertado, reducirá la actividad agraria y, por tanto, incrementará el riesgo de incendios y reducirá la capacidad de respuesta ante fenómenos extremos.

La socialista, que ha calificado la moción como "de sentido común", ha apostado por crear una agencia meteorológica autonómica. "No porque la Aemet no haga un trabajo extraordinario", ha sostenido, agregando que su propuesta responde a que es una competencia en el Estatut d'Autonomia que "podría mejorar" la capacidad de predicción.

"Pedimos que el Govern desmonte la política del dejar hacer, porque dejan hacer cuando permiten volver a construir en zonas de riesgo, cuando convierten el suelo rústico en turístico, dejan desprotegida a la gente", ha señalado Suárez.

Vox ha votado en contra de la moción que, según la diputada María José Verdú, sigue un discurso "marcado por el alarmismo climático, la burocracia y el intervencionismo". Su formación, ha agregado, apuesta por la prevención "real", la gestión forestal y la limpieza de los torrentes.

La 'popular' Cristina Gil, de su lado, ha considerado que la moción reclama acciones que el Govern ya lleva a cabo. "Mucho chalet en rústico pero pocas ayudas a los particulares", ha reprochado al PSIB.

Sobre la ley agraria, Gil ha defendido el "consenso" de las organizaciones agrarias en el anteproyecto. "Están desconectados del sector, y con todas las cosas que piden en la moción, están desconectados del sentir de los ciudadanos de Baleares", ha concluido.

MÉS CARGA CONTRA EL PP

De su lado, el ecosoberanista Ferran Rosa ha lamentado que Gil "no haga autocrítica" y ha abogado por dejar de incrementar los riesgos, que pasa por dejar de construir en zonas de riesgo y de reconvertir locales comerciales en viviendas.

El urbanismo de las islas, ha advertido, no ha tenido en cuenta los riesgos, ya que muchas personas viven en zonas de riesgo. Por ello, desde MÉS plantean que el Govern y los consells insulares planifiquen la tarea de adaptación del urbanismo a los riesgos.

"Soluciones no ha aportado ni una, por tanto, lamento profundamente que un año después de los dramas que han ocurrido en este país, y en particular en el País Valencià, ustedes no han aprendido absolutamente nada", ha concluido Rosa.

En este sentido se ha pronunciado el diputado de Més per Menorca, Josep Castells, quien ha señalado que la gestión "no soluciona el problema", sino que es necesario dejar de construir en zonas inundables.

También ha criticado a la 'popular' por defender el decreto de leyes indudables. "Que venga aquí a decir que el PP se ha aplicado el cuento y que ha prohibido construir en inundables, no, lo hicieron enmendándose ustedes mismos porque había ocurrido una desgracia en Valencia y para aprobarlo necesitaron nuestros votos", ha criticado.