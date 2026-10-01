Unanimidad en el Parlament para reclamar al Govern medidas para detectar y prevenir el absentismo escolar

Archivo - Varias niñas el primer día de inicio del curso escolar, en la Escuela Aula Balear, a 11 de septiembre de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament, con el apoyo unánime de todos los grupos políticos, han reclamado al Govern que adopte una batería de medidas para detectar y prevenir el absentismo escolar.

Estas están incluidas en la proposición no de ley (PNL) que la diputada 'popular' Maite Torrens ha defendido en la reunión de la Comisión de Educación y Universidades celebrada este jueves.

En concreto, la Cámara autonómica ha instado al Govern a reforzar e intensificar la coordinación entre la Conselleria de Educación y Universidades, los servicios sociales municipales, los centros educativos y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para detectar de forma precoz las situaciones de absentismo escolar.

También ha pedido al Ejecutivo regional que reconozca la tarea de los orientadores y educadores sociales para tratar de solucionar esta problemática, que ponga en marcha campañas de sensibilización dirigidas a las familias, que publique datos actualizados sobre esta realidad y que desarrolle planes locales contra el absentismo adaptados a la realidad de cada territorio.

La Comisión, por otro lado, ha aprobado en su práctica totalidad una iniciativa defendida por la diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrió relativa a la adaptación climática de los centros educativos ante las altas temperaturas.

Así, el Parlament ha instado al Govern a priorizar soluciones pasivas y sostenibles mediante la mejora del aislamiento térmico, las cubiertas verdes, las placas fotovoltaicas o la reducción de superficies asfaltadas; a garantizar una línea de financiación destinada a la rehabilitación climática de los centros educativos; garantizar criterios de equidad territorial y social, y elaborar protocolos para la práctica de actividad física durante episodios de calor extremo.

Los votos en contra del PP y de Vox han tumbado la propuesta de impulsar la conversión de los centros educativos en refugios climáticos comunitarios y un empate llevará al pleno la votación sobre la posibilidad de desarrollar un plan de choque para garantizar unas condiciones adecuadas de confort técnico y salud laboral en los centros educativos.

Carrió ha sostenido que la adaptación climática de los centros educativos "es una política de salud pública, de equidad y de calidad educativa" y ha reclamado al Govern que "elimine las trabas burocráticas que dificultan la ejecución de medidas urgentes".