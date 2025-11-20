Unanimidad en el Parlament para reclamar que el Museo de la Educación pueda recibir visitas escolares cuanto antes

Reunión de la Comisión de Educación y Universidades del Parlament de este jueves. - PARLAMENT

PALMA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Educación y Universidades del Parlament ha aprobado por unanimidad reclamar al Govern que el Museo de la Educación, ubicado en el Cuartel General Luque de Inca, pueda recibir visitas escolares lo más pronto posible.

Es uno de los puntos de una proposición no de ley (PNL) defendida este jueves por la diputada 'popular' Maite Torrent y que ha recibido el apoyo de todos los grupos parlamentarios.

La iniciativa también insta a la Conselleria de Educación y Universidades a dotar de un presupuesto adecuado y del personal necesario al museo, convertirlo en un "referente" en la investigación histórica sobre la educación de Baleares y ampliar su fondo con nuevas adquisiciones.

Los diputados también han reclamado al departamento dirigido por el conseller Antoni Vera que cree una estructura "estable" para el museo y que potencia las exposiciones temporales de temática educativa.

La Comisión ha debatido otra PNL, esta del diputado por Unidas Podemos, José María García, relativa a la financiación de las actividades complementarias de los centros educativos.

La iniciativa, que deberá someterse de nuevo a votación en un pleno, buscaba instar al Govern a establecer una línea de ayudas directas para subvencionar las excursiones de los centros públicos y formalizar convenios con empresas de transporte para que presenten los servicios en estas actividades.