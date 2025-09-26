La Unidad Básica de Salud Gènova traslada provisionalmente la actividad al Centro de Salud Sant Agustí

Obras en un solar continguo a la Unidad Básica de Salud Gènova - CAIB

El traslado está motivado por unas obras en un solar contiguo, que dificultan la prestación de una asistencia sanitaria de calidad

PALMA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Básica de Salud Gènova traslada provisionalmente la actividad asistencial al Centro de Salud Sant Agustí a partir del lunes, 29 de septiembre.

En una nota de prensa, la Conselleria de Salud ha informado que este traslado está motivado por unas obras que se llevan a cabo en un solar contiguo a la unidad básica, que generan ruidos y vibraciones cada día, circunstancias en las que es muy difícil poder prestar una asistencia sanitaria de calidad.

Debido a que la empresa constructora no puede llevar a cabo las obras en horario de tarde, se ha decidido trasladar temporalmente la atención al Centro de Salud Sant Agustí, hasta que finalicen las obras.

La Gerencia de Atención Primaria de Mallorca lamenta profundamente las molestias que este traslado pueda ocasionar a los usuarios.