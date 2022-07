Unidas Podemos cree que el reglamento de la Ley de Vivienda de Baleares debe aprobarse "lo antes posible"

PALMA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Unidas Podemos ha manifestado este miércoles la "necesidad" de aprobar "lo antes posible" el reglamento de la Ley de Vivienda de Baleares y ha asegurado no entender que algunos partidos "se instalen en el 'no se puede'", ya que, bajo su juicio, es una postura "que no acabará nunca con el problema de la vivienda" en el archipiélago.

Así se ha expresado el portavoz parlamentario de la formación, Alejandro López, quien ha recordado que las Islas son "líderes en la subida del precio de la vivienda" y ha reprochado que algunos partidos lo justifiquen con la creencia de que "el mercado se regula solo" .

"El mercado no se regula solo, son las instituciones las que tienen que supervisar la dinámicas para que los precios no afecten a la gente corriente", ha insistido López.

Durante su intervención, el portavoz ha manifestado también sus condolencias por la muerte del barrendero en Madrid mientras trabajaba en plena la ola de calor. "Es importante seguir legislando en favor de unas condiciones laborales dignas para la gente", ha aseverado.