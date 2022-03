Unidas Podemos reclama al Gobierno central políticas para bajar el precio de las energías

La portavoz adjunta de UP en el Parlament, Esperança Sans. - UP

PALMA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Parlament, Esperança Sans, ha alertado de que "el mantra neoliberal de que el mercado se regula solo es una falacia", en relación a los precios de la energía y los carburantes, y ha instado al Gobierno central a poner en marcha políticas para bajar el precio de las energías".

En una rueda de prensa en la Cámara autonómica, Sans ha reiterado el aviso de su formación respecto a la "injusticia" del sistema energético, regulado desde la Unión Europea.

"Hay que poner límites e implantar las energías renovables. Aquí ya lo hemos hecho con el Instituto Balear de la Energía, que poco a poco va proporcionando a la ciudadanía de Baleares energía a precio de coste", ha defendido.

Sin embargo, ha lamentado que a nivel estatal no haya sido posible por la oposición de PSOE, PP, Cs y Vox.

La portavoz adjunta ha explicado que las medidas de UP para rebajar la factura de la luz se centran en la creación de una empresa pública de energía, la intervención del mercado de las eléctricas para fijar un tope en los precios, la aplicación del artículo 128 de la Constitución para que la riqueza del país se distribuya de manera equitativa.

También reclaman acabar con "los beneficios caídos del cielo" de las eléctricas, aumentar el impulso a las renovables y garantizar el acceso a la energía, "considerada por la formación como un derecho y no un bien especulativo, tanto para las familias como para las empresas".

En referencia a la manifestación convocada por los sindicatos mayoritarios de Baleares este miércoles, Sans ha suscrito sus palabras y ha trasladado el apoyo de la formación a las reivindicaciones y su presencia en la calle. "Esperamos que tanto el Gobierno central como Europa actúen para contener los precios", ha apuntado.

SÁHARA OCCIDENTAL

Sans se ha referido, además, al cambio de dirección "unilateral" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el futuro del Sáhara occidental.

"El pueblo saharaui reclama desde hace mucho tiempo un referéndum de autodeterminación, España tiene una responsabilidad histórica con el Sáhara que no puede obviar", ha indicado.

En ese sentido, Sans ha argumentado que "España no puede alejarse de esa manera del derecho internacional" y ha expresado la necesidad de asegurar la libre determinación del pueblo saharaui y escuchar a las Naciones Unidas.

JUVENTUD BALEARES

En referencia al pleno del martes, la portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Parlament ha comentado la enmienda a la totalidad de la ley de juventud presentada por Vox.

"Lo único que hace la extrema derecha es decir que no, que no, y que no, sin ninguna propuesta, sin enmiendas parciales y sin explicar por qué vota que no a todo", ha explicado Sans

Sans ha recordado que la ley aborda por primera vez la problemática de la emancipación de los jóvenes, las dificultades que padecen par acceder al mundo laboral, herramientas para la formación y un porcentaje mínimo de vivienda social para jóvenes. "A esto se oponen", ha lamentado.

"Me gustaría conocer cuáles son las propuestas de la extrema derecha para la juventud de Baleares, y en definitiva, para cualquier tema, porque solo se dedican a decir que no sin hacer ninguna propuesta", ha sentenciado.