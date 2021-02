Unidas Podemos ve "un insulto" que el PP pusiera en el IMAS a personas "tan poco preparadas" en la protección de menores

PALMA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unidas Podemos ha considerado este jueves "un insulto" que el Partido Popular pusiera al frente del Servicio de protección de menores y del Instituto Mallorquín Asuntos Sociales (IMAS) "a personas tan alejadas de la realidad, tan poco preparadas y tan poco sensibles a un tema tan importante".

Así lo ha expresado la representante de Unidas Podemos Aurora Ribot, tras la sesión la Comisión Política sobre Explotación Sexual Infantil en el marco del Consejo Rector del IMAS, donde este jueves han comparecido responsables de la entidad durante la legislatura del PP en el Consell de Mallorca entre 2011 y 2015.

"Es un escándalo que durante la época del PP no se detectara ni un solo caso. No podemos entender que no se preocuparan ni por investigarlo y más cuando está demostrado que existía la explotación sexual de menores en Mallorca", ha señalado Ribot, quien ha asegurado que "los dirigentes el PP no sabían de ningún protocolo en marcha".

"Nos han explicado que no les consta que se llevara a cabo un registro de fugas. No podemos entender cómo podían estar tan desconectados de la realidad", ha criticado.

Para Ribot, "esta jornada ha servido para volver a ver la cara de la derecha en la comunidad: colocar a los amigos y nada más". "El PP ha utilizado a los menores hasta ahora para hacer política, pero en el momento de la verdad se ha demostrado que no tenían ni idea de lo que pasaba bajo sus narices", ha concluido.

Por su parte, la consellera del PSIB Lorena Oliver ha lamentado "el cinismo del PP en utilizar los casos de explotación sexual infantil como arma política cuando ha quedado claro que es durante su legislatura cuando los casos empiezan a sufrir una clara escalada".

Para Oliver, "es especialmente llamativo que la Unidad de Valoración de Abuso Sexual Infantil reportara hasta 14 casos durante la legislatura del PP pero, sin embargo, no se hizo ninguna intervención para prevenir o reforzar la formación de los técnicos en este aspecto".

"Se paralizó el impulso que se había dado la legislatura anterior con la creación de los protocolos, no se quitó ninguna instrucción respecto de este ámbito, se recortó en personal, se detuvo la formación a los técnicos, se dejaron de hacer los registros de fugas y, incluso, se eliminaron los talleres de educación afectivo-sexual", ha indicado Oliver.

Según ha explicado la consellera socialista, "ha quedado evidenciado que la austeridad del PP tuvo un impacto directo sobre el área de menores". "No creemos que ningún político sea directamente responsable de los casos de explotación sexual infantil, ya que a lo largo de las comparecencias hemos visto, que raramente los políticos tenían acceso a los expedientes", ha añadido.

En la sesión también se ha analizado la gestión de Teresa Martorell, que fue coordinadora del área de infancia y familia durante la legislatura 2011-2015, y Antoni Mesquida, que ejerció como vicepresidente del IMAS. Oliver ha considerado "alarmante" el "desconocimiento y falta de implicación que han dado a entender que tenían los máximos responsables de menores".