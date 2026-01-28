Unió de Pagesos y Apaema convocan una tractorada este jueves en Palma contra el acuerdo con Mercosur

Archivo - Vista general de los tractores durante una manifestación por el centro de Palma. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones Unió de Pagesos y la Asociación de la Producción Agraria Ecológica de Mallorca (Apaema) han convocado para este jueves una tractorada, en forma de marcha lenta por Palma, contra el acuerdo Mercosur.

La protesta, concebida como de pequeño formato, arrancará a las 10.00 horas frente a la sede de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, donde se hará una pitada, y seguirá hacia el polígono de Son Morro, donde está la sede de Agama, pasando por la calle del Ter, calle del Gesamí y camino Salard.

Está previsto que finalice frente a Mercapalma, que a juicio de los organizadores representa "todo lo que no es Mercosur".

Los organizadores, además de expresar su rechazado al tratado con Mercosur, defender el producto local, reducir la burocracia, posicionarse en contra de los recortes de la PAC y reclamar un acceso universal a las ayudas.

Cabe recordar que también este jueves, UPA-AIA Baleares, las Cooperativas Agroalimentarias de Baleares y Asaja-Baleares, han convocado otra protesta en Ariany (Mallorca).