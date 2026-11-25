Archivo - Cata de aceite de oliva virgen extra - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ - Archivo

PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unió de Pagesos ha calificado como "insultante" e "inaceptable" la negativa del Gobierno central a flexibilizar la obligación de retener el 12 por ciento de la producción de aceite.

En un comunicado, la organización ha alertado de que la medida, pensada para regular los mercados de grandes volúmenes de la península, supone un agravio comparativo y un perjuicio económico directo para los olivocultores y las almazaras de Mallorca.

Entre otras cuestiones, Unió de Pagesos ha explicado que almacenar obligatoriamente este aceite durante un año provocaría una degradación inevitable de su calidad comercial, ya que el aceite de oliva virgen extra de Mallorca destaca por su frescura y sus propiedades organolépticas.

Además, obligará al productor a vender el aceite inmovilizado en el año 2027 en competencia directa con el aceite novel de aquella misma campaña.

La organización ha advertido que tras un año de cosecha corta en Mallorca y ante la previsión de una mejor campaña en 2027, la retención del 12 por ciento agravará el problema de comercialización local.

A juicio de la Unió, la medida obliga los productores a esperar un año entero para poder cobrar la venta de este 12 por ciento de aceite inmovilizado, lo que en un contexto de sobrecostes insulares e inflación de costes de producción, perjudica la economía de las explotaciones.

La organización ha recordado, por otra parte, que el aceite virgen extra producido en Mallorca no llega a cubrir ni el 5 por ciento del total del aceite que se consume en la isla, de tal manera que el 12 por ciento de esta producción local apenas representa un 0,5 por ciento del consumo total balear.

Es, han señalado, una cifra "completamente residual" que no tiene ninguna capacidad de poder de interferir o alterar la tendencia de los precios del aceite a nivel estatal.

"El aceite mallorquín es un producto de alta calidad, de elaboración cuidadosa y con un precio por encima la media, dirigido a un mercado que valora la proximidad y la excelencia. Este producto no compite en la misma franja de precios a la baja con los aceites de baja calidad importados ni con los grandes volúmenes industriales de fuera de Mallorca", han argumentado.