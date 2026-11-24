Archivo - Producción de aceite de oliva en una almazara. - DO SIERRA MÁGINA - Archivo

PALMA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govvern todavía no ha recibido respuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre la petición de excluir a las almazaras de Baleares de la obligación de retirar temporalmente del mercado el 12 por ciento de la producción de aceite de oliva durante la campaña 2026-2027.

Así lo ha afirmado la presidenta del Govern, Marga Prohens, en la sesión de control al Govern, en la que ha explicado que están a la espera de una reunión este martes con el Ministerio para abordar esta cuestión.

Según ha lamentado, la medida del Ministerio "no tiene en cuenta una vez más" las diferencias territoriales. Por ello, el Govern ha hecho un requerimiento previo a la vía contenciosa, teniendo en cuenta que a normativa estatal permite excepciones territoriales.

Prohens ha respondido así al ser preguntada por la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, quien ha cargado contra esta medida del Gobierno en un contexto de subida del precio de la compra.