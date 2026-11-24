El Gobierno descarta eximir a Baleares de la retirada del 12% de la producción de aceite de oliva - CAIB

PALMA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha descartado la posibilidad de eximir a Baleares u otras comunidades autónomas de la obligación de retirar el 12 por ciento de la producción de aceite de oliva durante la campaña 2026-2027.

Los directores generales de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Georgina Brunet, y de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, han participado este martes, por videoconferencia, en la primera reunión técnica convocada por el Gobierno para abordar la elaboración del plan de control de la retirada obligatoria de aceite.

Aunque durante el transcurso del encuentro han reiterado la petición de modificar la norma para excluir a las almazaras baleares, como han hecho los representantes de otras diez comunidades autónomas, la directora general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio, Elena Busutil, ha manifestado que no se plantea introducir ningún tipo de excepción a la norma.

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, en un comunicado, ha recordado que el pasado 16 de noviembre presentó un requerimiento formal para reclamar la modificación de la normativa y la exclusión de las almazaras del archipiélago.

A pesar del posicionamiento expresado este martes, el Govern sigue pendiente de la respuesta formal al requerimiento, para la que el Ministerio dispone de plazo hasta el 17 de diciembre.

En caso de que no se atienda la petición de exclusión de las almazaras de Baleares, el Ejecutivo autonómico estudiará la posibilidad de interponer un recurso contencioso-administrativo.

RECHAZO AL PLAN DE CONTROL

Más allá de la oposición a la retirada obligatoria de aceite, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural también ha manifestado su rechazo al plan de control planteado por el Ministerio.

Baleares ha sido la única comunidad autónoma que se ha opuesto "de manera inequívoca" al plan, tanto por la carga burocrática que conlleva como por la falta de eficacia que, a su juicio, tendría su aplicación en el archipiélago en relación con el objetivo de regulación del mercado estatal del aceite de oliva.

El Ministerio elaborará un nuevo borrador del plan a raíz de las numerosas alegaciones presentadas por las comunidades autónomas, pero mantiene la previsión de llevarlo a aprobación.

La Conselleria ha manifestado que votará en contra del plan mientras se mantenga la obligación de aplicar la retirada a las almazaras de Baleares.

El departamento dirigido por el conseller Joan Simonet tiene previsto convocar una reunión con los representantes del sector oleícola del archipiélago para analizar la situación y valorar de manera conjunta las posibles actuaciones que se pueden emprender.

Antes de tener conocimiento del rechazo del Ministerio, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha señalado en el pleno del Parlament de este martes que un total de 12 almazaras de Baleares y el consejo regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Oli de Mallorca ya han recurrido la retirada obligatoria del mercado el 12 por ciento de la producción de aceite de oliva.

MÉS per Mallorca, por su parte, ha registrado una proposición no de ley (PNL) por la vía de urgencia, que se debatirá en la Comisión de Economía, para exigir oponerse a la medida.

Su argumento es que Baleares produce alrededor de 600 toneladas de aceite al año, lo que representa menos del 0,04% de la producción nacional. Por lo tanto, retirar este aceite del mercado "no bajará ningún precio ni aligerará ningún excedente" sino que dejará a los residentes "sin aceite local".