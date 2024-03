Unió de Pagesos señala que la Ley de Contratos Públicos les "discrimina" y no premia el producto local

PALMA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unió de Pagesos ha criticado que la Ley de Contratos Públicos "discrimina" y "perjudica" a los payeses de Baleares, porque sus explotaciones son "demasiado pequeñas" y "no premia el producto local".

Así lo ha expresado el coordinador de la organización agraria, Joan Gaià, después de que Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de Baleares (Fogaiba) haya adjudicado un contrato para el suministro de frutas y leche en colegios por valor de 415.000 euros, a la empresa Frutas y Verduras Massanassa.

Este contrato se otorgó el pasado 15 de febrero a esta empresa con sede en la localidad valenciana de Silla y estaba dividido en un total de 20 lotes. El objeto del contrato era la promoción del consumo de frutas, verduras, hortalizas y productos lácteos en los centros escolares en el curso 2023-2024.

De esta manera, Gaià ha reprochado que la Administración se pone detrás y usa como "excusa" la Ley de Contratos Públicos para "evitar comprar producto local".

"La Ley de Contratos está pensada en un marco que no es estrictamente el balear y hace que los tamaños de las explotaciones sean demasiado pequeños para presentarse a este tipo de concursos públicos y no se incentiva el producto local", ha alegado.

El agricultor ha indicado que esta circunstancia no afecta solo al sector primario, sino que, por ejemplo, impide a las pequeñas librerías de pueblos presentarse a determinados concursos de compra de libros.

Por estos motivos, ha reclamado una modificación de la ley y que no se les "discrimine" por producir en Baleares. "A veces se remiten a que hay que cumplir la ley pero si la ley es injusta, el político tiene que mover los hilos para cambiar la ley", ha reivindicado.

Con esta reivindicación, lo que pretenden es interpelar a la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, para iniciar esta reclamación en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y este a su vez se dirija a la UE.

El representante de los payeses ha argumentado que, con esta normativa, a los agricultores baleares se les "imposibilita" participar de estas compras y ha recalcado que la administración pública son grandes compradores, ya que gestionan estos programas, los comedores escolares, de los hospitales o de las residencias.

"Esto también perjudica al consumidor porque le obligan a comer un producto que no se ha producido en Baleares y, a lo mejor, tiene una huella de carbono mucho más elevada", ha insistido.

"ES UNA FALACIA EL LIBRE MERCADO"

Gaià ha puntualizado que los payeses de Baleares no pueden competir en "igualdad de condiciones" en estos concursos, puesto que estas empresas son "más grandes, tienen economías de escala, acceso al agua y la tierra más barato".

"No se puede competir con estas grandes empresas y es una falacia la libre concurrencia, el libre mercado y la libre competencia, porque los payeses de Baleares tienen una serie de condicionantes físicos, sociales y geográficos, que no lo permiten", ha aseverado, a lo que ha agregado una reclamación para que la Administración no les "margine".

En ese sentido, el agricultor ha puesto el ejemplo de la naranja ecológica, que, con la producción de Mallorca, no se podrían alcanzar las cifras que ha presentado la empresa adjudicataria.

"Para la empresa mallorquina Fruita bona, la Administración sería un comprador muy bueno pero ¿qué va a hacer con el producto cuando pierda uno de estos concursos? no puede colocar este producto en el mercado, por tanto igual deja de producir", ha defendido.

De este modo, ha remarcado que el sector público "ha discriminado" durante 20 años al productor balear, por lo que "se ha perdido capacidad de elaborar estos productos".

Gaià ha sugerido que si las administraciones les dieran unas cifras estables de las toneladas de frutas y hortalizas que necesitan, se producirían, porque en Mallorca "se están produciendo menos kilos de comida de los que se producían hace 10 años".

"El sector recula porque son pequeñas empresas y si no hay mercado, el propio sector deja de producir y este vacío lo llena una empresa de fuera", ha incidido.

COORDINARSE PARA APOSTAR POR EL PRODUCTO DE KILÓMETRO 0

Sobre este asunto se ha pronunciado el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, quien ha manifestado que la ley de contratos "es la que es" y, como Administración, "tienen que someternos a ella", aunque ha apuntado que "otra cosa es que puedan modularse y especificarse particularidades".

Por este motivo, y para terminar, Vera ha considerado que tendrán que hablar y coordinarse con la Conselleria de Agricultura para "apostar por el producto de kilómetro cero".