USAE alerta de un nuevo colapso en las urgencias de Son Espases con más de 70 pacientes esperando cama

Archivo - Urgencias de Son Espases. - USAE - Archivo

PALMA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato USAE ha alertado de que este viernes un total de 133 pacientes están siendo atendidos en urgencias del Hospital Son Espases --anoche eran 145-- y que 71 de ellos están esperando cama.

En un comunicado, la organización ha recordado que a principios de marzo, el centro tuvo que cerrar el servicio de urgencias, cosa que no se descarta que se vuelva a producir, debido a la situación de colapso.

Sin embargo, han explicado, la gerencia no adoptó inmediatamente un protocolo de actuación por lo que la problemática se repite con mayor frecuencia.

"La falta de espacio y una gestión ineficaz son las principales causas de esta penosa situación, que, en lo que llevamos de año, se ha repetido más veces que durante todo 2025", han advertido.

En este escenario, la organización sindical ha pedido a la gerencia la reprogramación de la actividad quirúrgica para este viernes y a la Dirección de Enfermería le ha recordado que no se puede plantear un cierre de camas para periodo estival en estas circunstancias.

El sindicato ha reclamado el incremento de plantillas y que "prime la salud y el interés de la ciudadanía por encima del ahorro".

Cabe recordar que a primera hora de este viernes, la gerencia de Son Espases ha comunicado la reprogramación de cirugías no urgentes, el refuerzo del personal en urgencias y la revisión de la actividad programada para la próxima semana a raíz del pico de demanda asistencial que está sufriendo desde este miércoles.