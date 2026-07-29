Usuarios del tren piden que se mantengan las frecuencias ante el "recorte" de conexiones de agosto

Trenes SFM. Archivo. - CAIB

PALMA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Usuarios del Tren de Mallorca ha pedido a Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) y al Govern que mantengan durante todo el mes de agosto las frecuencias habituales al considerar "absolutamente injustificable" que se vaya a producir un recorte durante el próximo mes.

Los usuarios del tren, que han mostrado su "malestar y sorpresa" ante la reducción de frecuencias de los días laborables del mes de agosto, han advertido que la frecuencia pasará de cada diez minutos en hora punta y 20 minutos durante el resto de la jornada a tener en agosto únicamente un tren cada media hora durante todo el día, algo que aseguran que supone un "grave perjuicio" a miles de personas que utilizan este medio de transporte.

Así, han hecho hincapié en que agosto no es un mes de inactividad ya que en Mallorca se sigue registrando mucha movilidad, tanto por parte de residentes, como de visitantes, y reducir las frecuencias, según defienden, aumentará el tiempo de espera, empeorará la calidad del servicio, favorecerá la masificación de los trenes y restará competitividad al transporte público ante el vehículo privado.

La entidad ha explicado que esta medida va en contra del fomento de una movilidad sostenible y de la reducción del uso del coche y ha reivindicado el transporte público como un servicio esencial que tiene que ofrecer unas prestaciones de calidad durante todo el año.