¿Vas a navegar en el Mediterráneo?: diez consejos para una práctica segura, respetuosa y sostenible

La Asociación de Navegantes del Mediterráneo y la Fundación Marilles han elaborado un decálogo práctico de consejos para navegantes, con el objetivo de promover una navegación más respetuosa con el entorno y contribuir a la protección de la biodiversidad marina.

El documento, disponible tanto en formato impreso como en línea, ofrece orientaciones claras y accesibles para recordar de manera sencilla la normativa y las buenas prácticas en el mar.

Incluye enlaces en información actualizada sobre regulaciones de espacios marinos protegidos, sobre pesca recreativa y herramientas oficiales como el Diario de Pesca Recreativa del Govern.

También recoge recursos útiles, como aplicaciones que indican zonas de fondeo libres de posidonia o iniciativas de ciencia ciudadana abiertas a la participación de los navegantes.

Con el objetivo de llegar al mayor número posible de usuarios, el decálogo se publicará en las páginas web de ADN Mediterráneo y la Fundació Marilles, y se distribuirá en clubes náuticos y marinas. Se ha editado en castellano, catalán e inglés.

"La calidad de la experiencia en el mar mejora si se desarrolla en un mar lleno de vida y en buen estado de conservación. Con esta guía, además de evitar y reducir impacto, el sector náutico social tiene en sus manos la posibilidad de contribuir proactivamente a la conservación del Mediterráneo. Esperamos que este documento ayude al hecho de que cada travesía sea más respetuosa con el mar y a inspirar a quienes lo disfrutan a dar pasos firmes para garantizar su conservación", ha afirmado el director de la Fundación Marilles, Aniol Esteban.

"El Mediterráneo afronta presiones ambientales muy diversas, y es fundamental que la navegación recreativa no se perciba como destructora, sino como una aliada en su preservación. Los navegantes somos observadores directos de lo que sucede en el mar y, a menudo, los primeros en detectar amenazas sobre la biodiversidad. Por eso creemos que la colaboración entre instituciones, fundaciones y administraciones es clave para conseguir medidas eficaces, equilibradas y consensuadas", ha apuntado el presidente de ADN Mediterráneo, Lorenzo Pons.

La conservación marina es una tarea colectiva. Este tríptico es un ejemplo que el sector náutico social y el ambiental pueden aunar fuerzas para asegurar que el Mediterráneo continúe siendo un mar lleno de vida, hoy y en el futuro.

La asociación de navegantes ADN Mediterráneo es una entidad sin ánimo de lucro de ámbito balear que trabaja desde 2004 para promover la navegación de recreo, defender los derechos e intereses de los navegantes frente a las administraciones y concienciar sobre la conservación del medio ambiente marino.

Marilles es una fundación sin ánimo de lucro que trabaja para convertir Baleares en un ejemplo mundial de conservación del mar. Financia proyectos que mejoran la conservación del mar Balear, lidera el diálogo entre actores locales para diseñar soluciones y colabora con otras fundaciones y donantes privados para atraer más financiación.

DECÁLOGO PARA UNA NAVEGACIÓN SEGURA Y SOSTENIBLE

El decálogo insta ayudar a la ciencia y a la biodiversidad, respetar los espacios marinos protegidos, fondear alejado de la costa y sobre arena, pescar de forma responsable, controlar la velocidad y la distancia, reducir la contaminación acústica, usar productos biodegradables, evitar vertidos al mar, tirar la basura al contenedor y, en definitiva, ser un ejemplo, educar y difundir.

1. AYUDA A LA CIENCIA Y A LA BIODIVERSIDAD: Tus observaciones pueden marcar la diferencia. Si encuentras algún animal herido o enmallado, no le cortes la cuerda y llama al 112. Toma la posición y espera a que lleguen las personas expertas. Practica la ciencia ciudadana marina: si ves redes de pesca a la deriva, tortugas, aves marinas, medusas, etc. haz una foto y súbela a www.observadoresdelmar.es Apúntate a talleres y cursos sobre biodiversidad marina. Si conoces lo que ves, lo disfrutarás más.

2. RESPETA LOS ESPACIOS MARINOS PROTEGIDOS: Son espacios especialmente sensibles que debemos conservar. Cuando navegues por espacios marinos protegidos (parques naturales, parajes naturales, Parque Nacional de Cabrera y reservas marinas) conoce la normativa previamente para adaptar tu velocidad, fondeo y actividades en esa zona, algunas de las cuales requieren autorización previa, como la pesca. Para los espacios naturales protegidos y para cada reserva marina se detallan específicamente aspectos sobre la velocidad máxima permitida (3 o 5 nudos), zonas de navegación restringida o prohibida, obligación de fondeo en boyas ecológicas, prohibición de navegación a motor en zonas de exclusión y limitaciones horarias o estacionales

3. FONDEA COMO UN PROFESIONAL: Fondea alejado de la costa y sobre arena. No coloques el ancla encima de la Posidonia oceanica; es una planta marina protegida y de enorme valor para mantener nuestras aguas limpias y sanas. Puedes descargarte apps como ProjectePosidonia, Donia o PosidoniaMaps para ver dónde fondear. Solo crece 1 cm al año (de media). Ayuda a protegerla. Al fondear sobre arena u otro fondo apto, evita que el ancla garree arrastrando el sedimento largando suficiente cadena (3 veces la profundidad). En zonas no balizadas, respeta a los bañistas dejando una distancia prudencial amplia a la costa.

4. PESCA DE FORMA RESPONSABLE: Pesca con licencia y solo lo que realmente vayas a consumir. Respeta tallas, vedas y especies protegidas. El libro de pesca recreativa 2025 de las Islas Baleares contiene información detallada sobre qué puedes pescar y dónde, así como buenas prácticas e información de interés. También existe el diario de pesca recreativa; una aplicación del Govern que informa sobre las tallas mínimas, las especies de captura limitada, las reservas marinas, etc.

5. CONTROLA VELOCIDAD Y DISTANCIA: Adapta tu velocidad y distancia para evitar molestias a la fauna marina, bañistas y buceadores. En zonas no balizadas, se entenderá que la zona de baño es de 200 metros respecto a la playa y de 50 metros en el resto de la costa, respeta esa distancia y reduce la velocidad a un máximo de 3 nudos. En zonas de baño balizadas, está prohibida la navegación a motor, salvo en los canales de acceso autorizados, donde la velocidad no podrá superar los 3 nudos. Fíjate en las boyas que indican dónde alguien está nadando o buceando. No superes los 3 nudos en un radio de 50 metros alrededor de una boya de buceo. En presencia de cetáceos u otras especies marinas protegidas: las embarcaciones deberán reducir la velocidad a menos de 4 nudos y mantener una distancia mínima de 60 metros y extremando precauciones hasta los 300 metros.

6. REDUCE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA: Tu música y el sonido del motor afectan al entorno. La contaminación acústica se puede dar en superficie a través de la música o en profundidad causada por el ruido del motor. No hay nada mejor para los amantes del mar que escucharlo. Si te apetece escuchar música, hazlo respetando a los demás, pon el volumen bajo o usa auriculares. El ruido submarino afecta a la comunicación, el comportamiento y la salud de la fauna marina. Regula tu velocidad.

7. USA PRODUCTOS BIODEGRADABLES: Evita productos agresivos para el medio marino como los antifouling. Cuando compres productos para tu barco: jabones, pinturas, grasas, etc, procura que sean lo menos perjudiciales para el mar. Reduce su uso a lo mínimo imprescindible. La pintura antifouling o antiincrustante está elaborada a partir de compuestos como cobre, arsénico y otros biocidas, muy agresivos para el mar. Existen otras opciones como antiincrustantes con base de silicona. En verano, se puede pasar un cepillo haciendo snorkel y limpiar la obra viva para desprender los organismos que se van adhiriendo al casco. Utiliza jabones y detergentes biodegradables.

8. EVITA VERTIDOS AL MAR: Ni combustible, ni aguas de sentina, ni aguas fecales. Reclama el sistema de recogida de aguas sucias del puerto y úsalo. Lleva adaptador para poder hacer uso en cualquier lugar. Ten disponibles papeles absorbentes. Una buena opción en caso de derrames accidentales es empapar papeles de cocina con el líquido para luego tirarlo a su contenedor. El aceite de la lata de mejillones, por ejemplo, no lo tires al mar, empápalo con una servilleta, o mejor aún, guárdalo en un bote para su reciclaje. Al poner gasolina sé minucioso. Si rebosa el depósito, que no vaya el combustible al mar.

9. TIRA LA BASURA AL CONTENEDOR: Separa tus residuos y no tires nada al mar, ni siquiera materia orgánica. No tires nada al mar: ni plásticos, ni colillas, ni siquiera materia orgánica; nuestro alimento no es el mismo que el de los peces. Además, puede provocar un crecimiento descontrolado de algas, que a su vez reduce la luz y el oxígeno disponible para otras especies, lo que se conoce como ‘eutrofización’. Recoge, si es posible, desechos que veas en tus navegaciones. Si es una acumulación importante avisa al 112. Reduce al máximo tus residuos, usa artículos reutilizables. El residuo que generes; sepáralo y llévalo a los contenedores correspondientes del puerto. En cada país la normativa es distinta, infórmate previamente.

10. SÉ UN EJEMPLO, EDUCA Y DIFUNDE: Comparte esta información: Difunde este decálogo con toda persona que sepas que navega. Sé un portavoz, más allá del barco, aprovechando tus conversaciones marineras para promover la conservación marina y el respeto por el mar.