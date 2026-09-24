Una vecina de Palma, desahuciada por un fondo buitre: "Con 40 años cotizados he pasado el verano en el coche"

Archivo - Una mujer tras ser desalojada de un edificio. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

PALMA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Pilar López, una vecina de Palma, ha relatado este jueves su situación habitacional tras haber sido desahuciada por un fondo buitre del piso en el que vivía desde el año 2012 y que le ha obligado a pasar el verano viviendo en su coche.

"Con 40 años cotizados en hostelería, tengo que vivir en el coche", ha relatado entre lágrimas después de que en el pleno del Ayuntamiento de Palma, la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Àngela Pons, haya alertado de que en Palma "hay muchas Maricarmen", en referencia a la mujer desahuciada este miércoles de su piso de Madrid.

Pilar, según ella misma ha explicado, cobra 480 euros de una pensión para personas mayores de 52 años, fue desahuciada de su piso en la calle Joan Crespí, en el que vivía desde el año 2021, y pasó por un albergue hasta que tuvo que dejarlo y tener que vivir en el coche, aunque ahora está en un hostal en el Secar de la Real. "Llevo desde julio durmiendo en la calle, lavándome en Mercadona con una palangana y duchándome en Ciudad Jardín. No como lo que tengo que comer y por la noche un poco de embutido y pan", ha relatado.

Según ha añadido, le han recomendado que se vaya a la Península, donde podría acceder a una vivienda más económica. "Soy española por los cuatro costados. Me han dicho que me vaya a la Península, que es más barato. Yo no me voy de esta isla. Llevo aquí desde el año 1987 y soy tan mallorquina como cualquier mallorquín", ha afirmado.

López ha explicado que solo con 24 horas de antelación la avisaron de que tenía que dejar el piso el 2 de junio porque el banco vendió la vivienda a un fondo buitre. La mujer ha explicado también le llegaron a ofrecer 60.000 euros por dejar el piso y más tarde 10.000.