Un vecino de Ibiza, residente en caravana, critica los perjuicios que la causará la regulación de vehículos

IBIZA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un vecino de Ibiza, Manuel Morillas, ha lamentado este jueves los perjuicios que la nueva regulación de vehículos en la Isla está causando a personas como él que llevan años viviendo en una caravana.

Morillas reside desde hace años en uno de estos vehículos, que permanece actualmente estacionado en un solar de Santa Eulària del que se tendrá que marchar en cuestión de días.

En declaraciones a Europa Press, este jubilado ha relatado cómo teme que con la nueva ley de regulación de vehículos en Ibiza se le sancione al no poder pernoctar en un camping reglado, cuyo coste puede oscilar entre los 90 y los 150 euros al día, según ha asegurado.

Además, este hombre ha explicado que el motor de su vehículo no funciona, por lo que no puede moverlo.

Las multas por incumplir la nueva ley pueden alcanzar los 30.000 euros en el caso de las caravanas.

Según ha relatado, con la jubilación que le ha quedado le es "imposible pagar una vivienda", por lo que hace unos años compró una caravana para vivir. "No lo entiendo, van a por nosotros", ha lamentado.

"Ahora, todo el que tiene un piso, lo guarda para alquilarlo a turistas. Lo más barato, son 500 euros por dormir en un balcón. Estoy mirando para volver a Valencia, pero no sé cómo hacerlo porque no me funciona la caravana y el arreglo cuesta mucho", ha insistido, recordando que muchos de sus compañeros que también residían en caravanas se han marchado de la Isla "por miedo a que les multaran".

Según ha señalado además, tras mandar una carta al Ayuntamiento de Santa Eulària, los servicios sociales le contactaron de inmediato, aunque la solución habitacional que le ofrecieron no le convenció. "Además, tengo una perrita y no quiero abandonarla", ha explicado.