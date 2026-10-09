Vecinos y autoridades guardan un minuto de silencio en Sant Llorenç en el 8º aniversario de la torrentada

Minuto de silencio por el 8º aniversario de la torrentada de Sant Llorenç des Cardassar. - AYUNTAMIENTO DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vecinos y autoridades de Sant Llorenç des Cardassar han guardado un minuto de silencio este viernes en recuerdo de las 13 personas que murieron en la torrentada que se produjo en el municipio el 9 de octubre de 2018.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha señalado en un mensaje difundido en la red social X que se trata de "uno de los episodios más trágicos de la historia de Baleares".

Prohens ha trasladado su recuerdo "más sentido" a las víctimas y a sus familias y ha reconocido el trabajo de los efectivos de emergencias y voluntarios que "ayudaron al pueblo a levantarse".

"El Govern da pasos para garantizar la seguridad de Sant Llorenç", ha asegurado la presidenta, quien ha resaltado que en esta legislatura se han desbloqueado e iniciado las obras de la variante.

En este sentido, ha apuntado que se trata de una actuación "fundamental" que contribuirá a evitar que una tragedia como la que sucedió se vuelva a repetir.