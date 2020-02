Vecinos de Can Picafort alertan de que no se permite el tránsito libre por las instalaciones náuticas

Publicado 12/02/2020 9:54:28 CET

Barreras en el club náutico de Can Picafort.

Barreras en el club náutico de Can Picafort. - VEÏNS PORT DE CAN PICAFORT

PALMA DE MALLORCA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La asociación de vecinos del Port de Can Picafort ha censurado este miércoles que no se permita el libre tránsito por el interior de las instalaciones náuticas. Según han indicado, el Club Náutico de Can Picafort "tiene instaladas tres barreras" que cierran el paso a los viandantes a espacios públicos "desde hace unos años".

En un comunicado, lamentan que con esta medida la concesionaria del club "limita a menudo" el acceso a las instalaciones "sólo a los socios y trabajadores del club y coarta la entrada" en una zona de tránsito libre y gratuito de carácter general para peatones.

Desde la asociación se ha solicitado por escrito poder pasear por la zona, derecho que no se ha restaurado de manera definitiva ni para residentes ni visitantes de Can Picafort.

De hecho, un vecino de la zona paseaba por el Club el pasado 29 de enero y quedó encerrado dentro del recinto, por lo que tuvo que ser necesario que acudiera la Guardia Civil de Can Picafort para ordenar que dejaran salir al viandante.

Tal como relatan, se ha podido comprobar en distintas ocasiones que las barreras estaban cerradas y así se ha denunciado a la Guardia Civil. Por esto, en un registro presentado el 3 de febrero, la asociación ha solicitado a Ports de les Illes Balears poder transitar por las zonas públicas del Puerto de Can Picafort.

Además, piden que se abra un expediente por el incumplimiento de la normativa y se desmonten las tres barreras de las entradas peatonales de libre acceso.

Según ha indicado Ports de les Illes Balears para llevar a cabo algún cierre de zona pública es necesario un permiso específico. Los vecinos señalan que, de momento, en una ocasión se justificó el cierre con una barrera situada en el espaldón del contradique por motivos de seguridad, ya que es un terreno ganado al mar.

Desde la asociación vecinal recalcan la importancia de poder disfrutar de su entorno marítimo, que cuenta con un gran atractivo para los visitantes de la zona.

Además, recuerdan que los hechos denunciados se contradicen con la línea de actuación promocionada en la web de Ports de les Illes Balears sobre integración de los puertos en los espacios urbanos.