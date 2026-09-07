Vecinos exigen al alcalde de Palma que "deje de menospreciar" Son Sardina y compre el solar de Can Pesquet - ASSEMBLEA POPULAR DE SON SARDINA Y SA GARRIGA

PALMA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Assemblea Popular de Son Sardina y Sa Garriga ha celebrado una concentración para reclamar al alcalde de Palma, Jaime Martínez, que "deje de menospreciar" a los vecinos y compre el solar de Can Pesquet para hacer una plaza y un casal público.

Unas 200 personas, según ha informado la organización en un comunicado, han salido a la calle este domingo para reivindicar la compra pública del solar que, han criticado, Cort "ha dejado vender a un nuevo especulador".

En la protesta han participado personas vinculadas a asociaciones y entidades locales, desde sectores relacionados con colegio hasta personas mayores, pasando por colectivos culturales y organizaciones vecinales.

Los convocantes han advertido en el manifiesto de que en Son Sardina no hay ni una plaza abierta ni un equipamiento de titularidad pública. Una carencia que, han sostenido, sufren todos los vecinos y "dificulta mucho" la organización de las fiestas cada año.

"Desde que el alcalde prometió ante las cámaras la compra inmediata de Can Pesquet, se nos ha menospreciado, mentido y negado cualquier explicación, haciendo creer que había negociaciones", han reprochado.

Para la entidad, que Solvia haya decidido vendido la parcela a un tercero "habla muy mal del esfuerzo real que se ha dedicado". "El alcalde dedica toda la energía a macroproyectos turísticos y hace grandes inversiones en la fachada marítima, mientras deja los barrios en manos de especuladores", han criticado.

Además, han acusado al Ayuntamiento de "aparecer" por Son Sardina para "censurar" la organización y la cultura popular, "pero no para solucionar los problemas que ha prometido resolver".

"Jaime Martínez: basta de menosprecio institucional. A las familias de Son Sardina ya no nos basta que nos digan que Can Pesquet será público sin data ni concreción. Exigimos que Cort adquiera el solar inmediatamente y comience el proyecto para hacer una plaza y un casal público y de gestión popular", han concluido en el manifiesto.