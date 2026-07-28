Vecinos de Palma piden reunirse con el Ayuntamiento de Palma ante el "malestar" por los cambios de la ORA en Son Forteza

Archivo - Parquímetro de la zona azul. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Sa Federació de Veïnats de sa Ciutat de Palma ha solicitado una reunión al área de Movilidad del Ayuntamiento ante el "profundo malestar" que aseguran que han generado los cambios en la ORA anunciados este martes.

Según ha informado la entidad en un comunicado, resulta "especialmente preocupante" que, tras las reuniones mantenidas con Cort, no se hayan atendido las principales reivindicaciones que plantearon los vecinos al Consistorio y, de esta manera, se generen nuevas "desigualdades" entre barrios.

La entidad ha reivindicado que la participación ciudadana "no puede convertirse en un mero trámite administrativo" y que se deben estudiar, valorar y responder con transparencia las propuestas de las asociaciones vecinales porque, de lo contrario, "se rompe la confianza entre la ciudadanía y la administración".

Sa Federació ha exigido una respuesta ante la situación de Son Forteza, la separación de Son Oliva en sectores distintos, las diferencias de trato con otras zonas y la exclusión de Son Forteza norte. En este sentido, ha considerado que las asociaciones de vecinos "no pueden ser ignoradas" cuando representan el interés general de sus barrios.

Finalmente, ha expresado su apoyo a la Asociación de Vecinos de Son Forteza y ha afirmado que la respaldará en caso de impulsar movilizaciones, concentraciones u otra acción cívica y pacífica porque "la defensa de un barrio es también la defensa del movimiento vecinal de toda la ciudad".