Una veintena de cámaras con IA vigilarán la Playa de Palma: aglomeraciones, actos vandálicos y comportamientos anómalos

Archivo - Cámara de vigilancia en Torrent - AYTO - Archivo

PALMA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Playa de Palma contará con un total de 21 cámaras dotadas con un sistema de inteligencia artificial que permitirán detectar de forma automática situaciones de riesgo, aglomeraciones, comportamientos anómalos, objetos abandonados o actos vandálicos.

La Junta de Gobierno municipal ha aprobado este miércoles el expediente de contratación de 11 nuevas cámaras de videovigilancia, que se sumarán a las diez que ya están instaladas en la zona turística.

Según ha explicado la portavoz del equipo de gobierno, Mercedes Celeste, la adquisición de estas nuevas cámaras costará unos 90.000 euros y se financiará con fondos del impuesto de turismo sostenible (ITS).

Los nuevos once dispositivos contará con un sistema de inteligencia artificial que permitirán detectar de forma automática situaciones de riesgo, aglomeraciones, comportamientos anómalos, objetos abandonados o actos vandálicos. Estarán activas las 24 horas de los siete días de la semana.

"Cubrirán puntos críticos de la primera y la segunda línea de playa y las zonas de más afluencia de tránsito", ha detallado Celeste en una rueda de prensa.

El contrato incluye el sistema de grabación de imágenes, la licencia de análisis de vídeo y el servicio completo de instalación y puesta en marcha.

Esta actuación, ha subrayado la regidora, forma parte del plan de inversión de seguridad en la Playa de Palma en el marco del cual, por ejemplo, se han adquirido nuevos vehículos y drones para la Policía Local.