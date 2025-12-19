Una veintena de estudiantes prueban una plataforma para integrar la economía circular en la gestión hotelera - FEHM

PALMA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de estudiantes y tres monitores especializados han participado en la prueba piloto de una plataforma que busca integrar la economía circular en la gestión hotelera.

Estos alumnos, pertenecientes a la segunda convocatoria de la formación profesional (FP) dual en Circularidad Hotelera de Hotecma, se han convertido en los primeros usuarios reales de la herramienta y han aportado una evaluación práctica basada en su experiencia formativa.

La acción, según ha informado la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) en un comunicado, se enmarca en el proyecto 'Circular4Hospitality' (C4H), cofinanciado por el programa Erasmus+ y cuyo objetivo es integrar la economía circular tanto en la formación de los trabajadores del sector hotelero como en los centros de formación superior y FP.

De este modo se pretende facilitar la aplicación de estos principios en la operativa diaria de los establecimientos hoteleros.

Durante la prueba, los alumnos accedieron a la plataforma, crearon su perfil de usuario y se matricularon en el curso 'Gerente de sostenibilidad para la integración de la estrategia de circularidad en el sector hotelero'.

A lo largo del proceso trabajaron en distintos módulos formativos, realizaron los cuestionarios asociados y completaron la evaluación final, aportando retroalimentación orientada a la mejora del diseño pedagógico y de la experiencia de usuario.

De la valoración de los alumnos la FEHM ha destacado la claridad en la navegación, el carácter intuitivo de la plataforma y la utilidad práctica de los contenidos, especialmente por la combinación de teoría con casos aplicados al sector hotelero.

Los estudiantes también han subrayado la facilidad para comprender los conceptos y trasladarlos a situaciones reales del ámbito profesional y han propuesto, como línea de mejora, la incorporación de ejemplos de empresas adaptados a distintos contextos nacionales y un refuerzo del enfoque visual.

FINAL DEL PROYECTO

El pasado 27 de noviembre se celebró la conferencia final del proyecto C4H, en la que se presentaron los resultados de dos años de trabajo del consorcio internacional integrado por entidades de España, Grecia, Turquía e Italia.

Durante la jornada se expuso de manera práctica cómo aplicar principios de circularidad en ámbitos como la reducción de consumos, la eficiencia energética, la gestión responsable de residuos o las compras sostenibles, así como la importancia de la formación y sensibilización del personal para medir y consolidar mejoras.

Como miembro del consorcio del proyecto, la FEHM ha desempeñado "un papel clave" en el despliegue de la iniciativa, siendo la responsable de trasladarla al ámbito formativo y de facilitar que los alumnos participen en la prueba de la plataforma.