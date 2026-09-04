La venta de turismos usados sube en Baleares un 4% en agosto y baja un 4,4% la de furgonetas, según Ancove

Archivo - Vehículos de ocasión. Concesionario. Coches. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La venta de vehículos usados en Baleares ha subido un 2,5% en agosto en comparación con el mismo mes del año pasado, con 5.284 unidades. Los turismos han sumado 4.396 compras, con un crecimiento del 4%, mientras que las furgonetas han bajado un 4,4%, con 888 unidades.

Así se desprende de los datos de la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove) publicados este viernes, que señalan que el mercado de vehículos de segunda mano ha subido un 6,1% de media en España.

En las Islas, en lo que va de año se han transferido 48.294 vehículos de ocasión, un 1,9% menos que en el mismo periodo de 2025. Por tipología, los turismos acumulan 39.610, que bajan un 1,6%, mientras que las furgonetas caen un 3%, con 8.684 unidades.

En la media nacional, se han vendido un 2,9% más vehículos de ocasión que en el mismo periodo de 2025. La venta de tanto de turismos como de furgonetas ha aumentado en agosto el 6,1% interanual, con 180.281 unidades transferidas.

La subida, del 6,1%, ha sido idéntica tanto en turismos como en furgonetas. De los primeros se han transferido en el mes 155.532 y 24.749 comerciales ligeros.

Además, en los ocho primeros meses del año se han vendido 1.698.990 vehículos de segunda mano, un 2,9% superior al mismo periodo de 2025. En turismos, la venta ha crecido un 2,8%, hasta 1.452.851 unidades, y 246.139 comerciales ligeros, que ha aumentado el 3,2%.

Por edades, los mayores incrementos se han dado en la venta de los más nuevos: un 17,5% hasta 12 meses y el 30% entre uno y dos años. De todos los segmentos, solo se han producido descensos en los de seis a diez años y los más viejos han limitado su alza al 5,1%.

Las furgonetas han repetido el perfil, con subidas del 14% en los de un año y el 10% en los de uno a dos. Han caído, no obstante, los de dos a tres años y los de seis a diez años. Las más antiguos han aumentado sus ventas un 3,4% en agosto.

Por su parte, los motores de gasolina y diésel han sumado el 83% del mercado de agosto. Los turismos eléctricos han crecido un 32,6% en el mes y los híbridos enchufables de gasolina, el 56%.

En el mes han caído las ventas de turismos en 11 comunidades y han subido en Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid.

En las furgonetas, las ventas han caído en ocho comunidades autónomas. En Ceuta, el desplome ha sido más agudo, del 48% de las ventas en comparación con agosto de 2025 y, en Melilla, del 27%.