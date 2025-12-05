Las venta de vehículos usados en Baleares baja un 17% en noviembre en comparación con 2024, según Ancove

Archivo - Concesionario de coches. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 5.600 vehículos de segunda mano se han vendido en Baleares a lo largo del mes de noviembre, lo que supone un 17% menos que en el mismo mes de 2024.

Estos son algunos de los datos que se extraen del balance mensual que ha hecho la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove), en el que también se refleja que en el conjunto del año se han comercializado poco más de 66.800, un 0,5% menos que en 2024.

La mayor bajada de ventas se ha producido en el sector de los turismos, puesto que en noviembre se han vendido casi 4.600 --un 18,2% menos-- y algo más de 54.600 en todo el año --un 0,6% menos--.

Por su parte, las furgonetas usadas han registrado un descenso del 10,8% en las ventas --poco más de 1.000 unidades vendidas-- y de un 0,2% en todo el año --alrededor de 12.200 transaccionadas--.

EN ESPAÑA LAS VENTAS BAJARON UN 1,7% EN NOVIEMBRE

En el conjunto de España, en el mes de noviembre se han vendido 218.165 vehículos, un 1,7% menos que en noviembre de 2024. Las transferencias de turismos alcanzan los 187.208 coches en el mes, con un descenso del 2,2%, y 30.957 los comerciales ligeros, cuyas ventas aumentan un 1,3% el mes pasado.

La bajada de ventas se explica, en parte, por un efecto estadístico. En noviembre de 2024 las ventas crecieron un 5,1% en el caso de los turismos y el 1,2% los comerciales por el efecto de la DANA. El mes siguiente a la catástrofe las ventas aumentaron en la Comunidad Valenciana un 15,1%, los turismos, y el 7,4% las furgonetas.

No obstante, se producen fuertes descensos en otras regiones, aunque también influye la venta desde otras partes de España de vehículos a la Comunidad Valenciana.

A falta de un mes para que finalice 2025 se han comprado en España 2.335.129 vehículos de segunda mano; un 4,4% más que en el mismo periodo del pasado año. Los turismos suponen 1.999.900, con un aumento del 4,4% respecto al mismo periodo del año pasado, y 335.229 furgonetas, con un incremento del 4,7%.