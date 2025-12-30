Las ventas del comercio minorista en Baleares crecen un 2,9% en noviembre, por debajo de la media nacional

Archivo - Varias personas van de compras durante el Black Friday, en el centro comercial FAN Mallorca Shopping, a 24 de noviembre de 2023 - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 30 (EUROPA PRESS)

Las ventas del comercio minorista crecieron en Baleares un 2,9 por ciento en noviembre en comparación con el mismo mes de 2024, por debajo de la media nacional (3,7%), mientras que el empleo en el sector registró un alza del 1,2%, superior al del conjunto del país (0,9%), según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Lideran el incremento en las ventas del comercio minorista las Comunidades Autónomas de Valencia (+8,2%) y Murcia (5,4%), y las ciudades autónomas de Ceuta (+7,9%) y Melilla (+7,3%).

En el conjunto de los once meses del año, las ventas del sector crecieron un 5,5% en las Islas, por encima de la media nacional (4,6%). Se trata de la tercera comunidad con mayor incremento en el acumulado del año, solo por detrás del registrado en el País Vasco (6,4%) y de Comunidad Valenciana (5,6%).

Por su parte, la ocupación en el sector creció en lo que va de año un 1,2%, por encima de la media nacional que se sitúa en el 0,9%. Sin embargo, en comparación con el mes anterior (octubre), la ocupación ha registrado un descenso del -5,1%.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, las ventas del comercio al por menor registraron un avance interanual del 3,7% en noviembre, tasa siete décimas por debajo respecto a la del mes anterior. Con este repunte interanual, la facturación del comercio minorista acumula 17 meses consecutivos de alzas.

Dentro del sector del comercio al por menor, las ventas de productos de alimentación aumentaron un 1,6%, mientras que las del resto de productos subieron un 5,9% interanual, con avances del 12,2%, del 5,6% y del 4,5% en equipo personal, equipo del hogar y salud, respectivamente.

Por su parte, las ventas en las estaciones de servicio aumentaron un 5,5% en el décimo mes del ejercicio en comparación con igual mes del año pasado.

Por modos de distribución, se registraron ascensos interanuales en todos ellos. Los repuntes más pronunciados los presentaron las grandes cadenas (+8%), grandes superficies (+2,6%), seguidos de pequeñas cadenas (+1,4%), comercio electrónico (+1,2%) y empresas unilocalizadas (+0,9%).