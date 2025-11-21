Las ventas de la industria caen en Baleares un 0,7% en septiembre

PALMA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria se redujo en Baleares un 0,7% en septiembre respecto al mismo periodo del año anterior, 5 puntos de diferencia con la media nacional, que fue del 4,3%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Madrid (+10,5%), Galicia (+9,5%) y Cantabria (+6,6%) fueron las que registraron mayores incrementos en la cifra de negocios en septiembre, mientras que en el lado contrario se sitúan Navarra, Extremadura y Castilla y León con las caídas más grandes de un 1,6%, 1,4% y un 1,4%, respectivamente.

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha crecido un 8,8% en Baleares, 8,1 puntos de diferencia con la media nacional (0,7%).