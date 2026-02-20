Las ventas del sector servicios aumentan en Baleares un 4,4% en diciembre

Archivo - Tienda videojuegos - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PALMA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de Baleares aumentó su facturación un 4,4% el pasado mes de diciembre respecto al mismo periodo del año anterior, 1,9 puntos menos que la media nacional, que fue del 6,3%, según datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El sector servicios aumentó en todas las comunidades autónomas en diciembre con País Vasco (+8,6%), La Rioja (+8,6%) y Cantabria (+7,7%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Galicia (3,9%), Navarra (4,3%) y Baleares (4,4%).

En lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 6,9% en Baleares, 2,1 puntos más que la media nacional (4,8%).

Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del 2% en Baleares respecto al mismo mes del año anterior.

La tasa anual del índice de empleo fue positiva en todas las comunidades autónomas excepto en Andalucía que registró una caída del 0,4%.