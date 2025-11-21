Las ventas del sector servicios aumentan en Baleares un 9,4% en septiembre

Archivo - Un camarero sirve un refresco. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

PALMA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de Baleares aumentó su facturación un 9,4% el pasado mes de septiembre respecto al mismo periodo del año anterior, 1,5 puntos más que la media nacional, que fue del 7,9%, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 7,6% en Baleares, 2,9 puntos más que la media nacional (4,7%).

Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del 3,4% en Baleares respecto al mismo mes del año anterior.