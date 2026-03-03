Vera anuncia que todos los centros públicos de Baleares contarán con servicio de comedor en el próximo curso

Archivo - El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, durante un pleno del Parlament. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha aseverado que todos los centros educativos públicos de Baleares contarán con servicio de comedor para el curso 2026-2027.

Este es el anuncio que ha hecho el responsable del ramo durante una de sus intervenciones en el pleno del Parlament, cuando el diputado del PSIB Àlex Pitaluga le ha reclamado que mantenga la posibilidad de que las asociaciones de familias puedan participar en la dispensación de este servicio.

Vera ha detallado que el Govern trabaja en un nuevo decreto que regule los comedores escolares, en el que se contemplará la vertiente educativa, social y compensatoria de las desigualdades y de conciliación para las familias.

En la norma, se regulará con una orden la etapa 0-3 años que se redactará de manera "consensuada" y con ella se prohibirá la venta de bebidas energéticas a los menores.

De este modo, ha asegurado que en el inicio de la actual legislatura había 35 centros públicos sin servicio de comedor, ahora ya se ofrecería a 17 de ellos y para el curso siguiente espera que se pueda hacer lo mismo con el resto.

Pitaluga ha reivindicado que este reconocimiento del Govern al aspecto educativo de los comedores no sea únicamente "verbal" y ha destacado que los modelos de comedores gestionados por las familias son "buenos", por lo que ha recalcado que la ley "no le obliga a externalizar" el servicio con empresas.