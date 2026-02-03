Vera asegura que el Govern no eliminará el plan de libre elección de lengua pese a la petición del STEI

Archivo - El conseller de Educación del Govern balear, Toni Vera, interviene durante un debate de presupuestos autonómicos en el Parlament Balear, a 8 de julio de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha asegurado que el Govern no eliminará el plan piloto de libre elección de lengua en los centros educativos de Baleares pese a la petición del STEI.

Así se ha expresado este martes en el pleno del Parlament al ser preguntado por el plan presentado por el sindicato para reforzar el uso del catalán en la educación por la diputada de Vox Patricia de las Heras.

El conseller ha defendido que el plan de libre elección de lengua es una herramienta "respetuosa con la realidad lingüística" del archipiélago y con "los derechos de las familias", por lo que ha descartado retirarlo.

Además, ha afirmado que la defensa del catalán "no es incompatible" con garantizar también un buen dominio del castellano y que los alumnos terminen su formación con buenas competencias en ambas lenguas es el principal objetivo del Ejecutivo autonómico.