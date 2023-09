Vera asegura que el Govern trabaja para poner en marcha la gratuidad de las matrículas universitarias

Vera: "Esperamos ir cubriendo paulatinamente todas las plazas en los centros educativos"

El Govern asegura que continuará trabajando para incorporar más plazas a la gratuidad 0-3



PALMA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha asegurado que el Govern está "trabajando para poner en marcha la gratuidad de las matrículas universitarias".

Así lo ha indicado el conseller en la sesión de control al Govern este martes en el pleno del Parlament tras ser preguntado por la diputada socialista Ares Fernández del PSIB por si el Govern mantendrá dicha gratuidad durante el curso 2023-2024.

Fernández ha argumentado que el Govern "dice que le sobran millones para bajar impuestos pero no es capaz de comprometerse al 100 por 100" con esta cuestión.

En este sentido, Vera ha señalado que la Conselleria no tiene "la cobertura legal para hacerlo" y ha criticado que el Govern anterior no "previó en el presupuesto una partida para devolver las matrículas" y tampoco "previó los mecanismos jurídicos para que la gratuidad fuera efectiva".

Además, ha asegurado que el Ejecutivo anterior "decidió aplicar esta medida en octubre del 2022, meses antes de las elecciones, y que esto sería un hecho puntual". "Ahora que no gobiernan piden gratuidad", ha criticado.

Por ello, Vera ha asegurado que desde la Conselleria están trabajando para crear el marco normativo "necesario para cumplir con el compromiso adquirido en las elecciones" para la gratuidad de las matrícula teniendo en cuenta dos premisas. La primera, la renta por unidad familiar y, la segunda, la excelencia académica.

PLAZAS DE DIFÍCIL COBERTURA

De su lado, la diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon ha preguntado al conseller qué medidas adoptará su Conselleria para cubrir las plazas de difícil cobertura y las que no se han cubierto en los centros educativos.

Sobre esto, Vera ha respondido que la Conselleria "espera ir cubriendo paulatinamente todas las plazas en los centros" y aplicar soluciones "a la problemática, sobre todo en las Pitiusas".

En esta línea, Ramon ha planteado declarar Baleares como zona tensionada como prevé la Ley de Vivienda, modificar los complementos retributivos de los docentes, así como destinar los 25,8 millones de euros del expediente de tanteo y retracto de vivienda que no se ha hecho en la construcción de alquiler social para el personal desplazado a otras islas.

En su respuesta, Vera ha mostrado su "preocupación" por este tema y ha asegurado que "el objetivo es encontrar soluciones". Así, ha señalado que están analizando la situación para ver cuáles son las plazas de difícil cobertura.

Asimismo, el conseller ha cuestionado porqué MÉS per Mallorca "no pidió esto a sus camaradas de coalición" en la anterior legislatura y por qué "no salieron públicamente a reclamar esto". "Estamos acostumbrados a hacer los deberes que los otros no han hecho", ha sentenciado Vera.

GRATUIDAD 0-3

Por otro lado, preguntado por la diputada del PSIB Amanda Fernández sobre la gratuidad de la etapa 0-3 y sobre "cómo y cuándo cumplirán su compromiso con las familias", Vera ha señalado que el Govern "continuará trabajando para incorporar más plazas a la gratuidad".

Igualmente, el conseller ha argumentado que el Govern del PP en dos meses ha garantizado 11.188 plazas gratuitas en 197 centros y con una financiación de 38 millones de euros. Así, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico actual "ha puesto al alcance de las familias un 157 por ciento más de plazas y ha aumentado el presupuesto en más de un 200 por ciento" en relación con los ocho años del Govern anterior.