Vera asegura que los resultados en catalán de los centros adheridos al plan piloto "son los mismos" que los generales

Archivo - El conseller de Educación y Universidades balear, Antoni Vera. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha sostenido que los resultados en catalán de los alumnos de centros adheridos al plan piloto de libre elección de lengua "son los mismos" que los de estudiantes cuyo centro no participa en este plan.

Así lo ha asegurado el conseller en declaraciones a los medios en un acto este jueves, tras se preguntado por un informe de la Conselleria que el STEI había reclamado en el marco del procedimiento judicial iniciado contra la iniciativa y que apunta que los alumnos de los centros adheridos al plan piloto obtienen peores resultados en catalán que en castellano.

Según Vera, los datos en estos centros concretos no se diferencian de los resultados generales de 4º de primaria de las pruebas del Instituto de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo (Iaqse) donde no había el plan piloto.

"Los datos son los mismos, es el curso 2024-2025, presentamos unos datos del curso anterior donde ya avisamos que los alumnos suspendían en catalán, castellano, inglés y matemáticas", ha afirmado el conseller.

Igualmente, ha hecho hincapié en que el informe al que hace referencia el STEI corresponde a la evaluación inicial realizada en octubre de 2024 en los 11 centros que entonces participaban en el plan de libre elección de lengua.

Así, ha subrayado que las valoraciones se harán cuando se haga la evaluación final, el año que viene. "Veremos la evaluación y la final donde habrá la evolución del alumno", ha expuesto, remarcando que será en ese momento en el que se "tomarán las decisiones que se tengan que tomar con criterios técnicos y empíricos".

El conseller ha defendido que el plan piloto de libre elección de lengua respeta el decreto de mínimos y la normativa lingüística y que es totalmente voluntario.