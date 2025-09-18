Vera asiste a unas jornadas de Formación Profesional en el instituto Cap de Llevant

MENORCA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha asistido este jueves a las Jornadas de Formación Profesional que tienen lugar en el instituto Cap de Llevant de Maó, un acto en el que también han participado el presidente del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, y el conseller de Cultura, Educación, Juventud y Deportes, Joan Pons, así como el alcalde de Maó, Héctor Pons.

Igualmente, han estado presentes la directora general de Formación Profesional y Ordenación Educativa, Maria Isabel Salas, y la directora territorial de Educación de Menorca, Alexandra Marquès

Durante su intervención, el conseller ha subrayado que la Formación Profesional vive "un momento clave" y ha destacado que "nunca antes se había reconocido tanto su importancia para el desarrollo económico y social". En palabras de Vera, "la FP es una vía de excelencia que abre puertas a empleos de calidad y conecta la educación con las necesidades reales de nuestro mercado laboral".

Asimismo, ha agradecido la implicación del profesorado y ha señalado que algunos de los grandes retos de la Formación Profesional son la innovación pedagógica y metodológica, la actualización constante de conocimientos, la colaboración y el trabajo en red con empresas e instituciones y la reducción del abandono escolar prematuro.

Las jornadas, organizadas por la Dirección General de Formación Profesional y Ordenación Educativa y el Centro de Formación, Innovación y Desarrollo de Formación Profesional de Baleares, se han desarrollado a lo largo de esta semana en diversos puntos del archipiélago con la participación de unos 400 docentes. En concreto el lunes y el martes se llevaron a cabo en el CEP de Inca, el martes en el Centre Cultural de Jesús de Santa Eulàlia del Riu, de Ibiza, y este jueves en el instituto Cap de Llevant, en Maó.

Las jornadas se han concebido como un punto de encuentro para intercambiar buenas prácticas, conocer metodologías innovadoras e impulsar proyectos colaborativos, con el objetivo de motivar e inspirar al profesorado en el inicio del nuevo curso y favorecer la conexión entre centros y familias profesionales.

El programa incluye talleres prácticos sobre ámbitos clave como la formación en empresa u organismo equiparado, la aplicación de la inteligencia artificial en la FP, metodologías activas, como hackathons, aprendizaje basado en proyectos o ludificación, y la programación por resultados de aprendizaje.

Además, los docentes trabajado en grupos en dos retos específicos como el diseño de proyectos intermodulares y la creación de proyectos de colaboración entre centros y familias profesionales.