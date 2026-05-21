Vera avanza la intención de ampliar la plantilla de psicólogos educativos y extenderlos a Primaria

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, interviene en la Asamblea Ordinaria de la Conferencia de Decanos y Decanas de Psicología de las Universidades Españolas. - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

PALMA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha anunciado la intención de su departamento de ampliar el número de psicólogos educativos e implantarlos en la Educación Primaria para reforzar la coordinación y así consolidar una cultura preventiva.

El responsable de Educación ha adelantado esta iniciativa en la Asamblea Ordinaria de la Conferencia de Decanos y Decanas de Psicología de las Universidades Españolas, celebrada este jueves en la Universitat de les Illes Balears (UIB), según ha explicado la Conselleria de Educación y Universidades en un comunicado.

Durante su intervención, Vera ha compartido con los asistentes la importancia de la figura del psicólogo en los centros educativos de Secundaria, una medida que promovió e implantó la Conselleria en el curso 2024-2025. Aquel curso se incorporaron 76 profesionales a centros educativos de secundaria, cifra que se ha ampliado en el presente curso escolar.

Esta medida dota a los centros de profesionales que no solo están presentes de manera eventual para resolver un problema, sino que "cumplen una función preventiva, forman parte del equipo docente y son una herramienta clave en la estructura educativa".

El conseller ha trasladado a los decanos que se necesitan graduados en Psicología con "competencias clínicas sólidas" pero también formados para trabajar en "entornos educativos complejos, en equipo y con una perspectiva preventiva".

El interés del ámbito sanitario y educativo a nivel nacional por la medida refleja el éxito de esta iniciativa, en la que un 76% de los escolares atendidos valoraron una mejora en su bienestar y en su adaptación escolar. Además, una encuesta con más de 12.000 respuestas de docentes, familias y alumnado obtuvo una valoración de 4,07 sobre 5.

A la asamblea también han asistido el director general de Universidades, Investigación y Enseñanzas Artísticas, Sebastià Massanet, el rector de la UIB, Jaume Carot, y decanos de facultades de Psicología de diferentes universidades.