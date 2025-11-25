Vera culpa al "sanchismo" y al anterior Govern de la precariedad en la empresa contratista del transporte escolar

Archivo - El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera.
Archivo - El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: martes, 25 noviembre 2025 10:27

PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha culpado este martes al "sanchismo" de la precariedad laboral que sufren los trabajadores de la empresa contratista del transporte escolar y ha atribuido los perjuicios a la licitación de la anterior legislatura.

En el pleno del Parlament de este martes, el responsable de Educación ha respondido a la diputada del PSIB Amanda Fernández, que ha reclamado a Vera que exija a la empresa que pague a los trabajadores y que impulse la firma de un convenio específico del sector.

Antoni Vera ha asegurado que las empresas contratistas no pueden contratar personal por las condiciones "nefastas" del convenio.

