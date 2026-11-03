Vera defiende la correcta implantación del sistema Llull, que finalizará en el curso 2027-2028

Archivo - El conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, durante una sesión de control al Govern balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha defendido que el sistema Llull --la nueva plataforma de comunicación y gestión educativa-- se ha implementado "como toca", paulatinamente, y que la principal función del GestIB se asumirá en el curso 2027-2028.

"La única incidencia que hay es que el PSOE haya gobernado en Baleares y en España", ha respondido Vera al diputado del PSIB Carles Bona, quien ha asegurado en el pleno que los centros educativos tienen problemas y continúan utilizando el sistema antiguo.

Este sistema, ha subrayado Vera, se implementa paulatinamente "porque es ambicioso". Así, están en marcha dos módulos, el próximo trimestre se pondrá en marcha otro, mientras que el último entrará en funcionamiento en el próximo curso.